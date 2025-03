i Autor: cyfrasport Robert Lewandowski

Brawo, Robert!

Po geście Lewandowskiego młody kibic zalał się łzami. Wideo podbiło internet. Piękne zachowanie kapitana [WIDEO]

Robert Lewandowski pokazał swoją wielką klasę. Polscy piłkarze szykują się do meczu Polska – Litwa. Mimo wielkiego skupienia przed startem eliminacji mistrzostw świata, Lewandowski pokazał swoje wspaniałe serce. Wideo z sytuacji pod hotelem kadry stało się viralem w sieci. Choć młodego chłopca zatrzymała ochrona, to Lewandowski podszedł do niego i podpisał jego koszulkę.