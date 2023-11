Lionel Messi przerażony zamieszkami na stadionie Maracana. „To mogło się skończyć tragedią”

Legendarny piłkarz trafił do szpitala w ciężkim stanie. Dramat zaczął się na oczach jego syna, uratowała go błyskawiczna reakcja

Krzysztof Stanowski wydał 12 tysięcy złotych na przeszczep włosów. Efekt doprowadził go do szewskiej pasji, wylał wszystkie żale

Spotkanie Brazylii z Argentyną w ramach eliminacji MŚ 2026 zostało opóźnione w obliczu potwornych zamieszek, do jakich doszło na widowni. Policja musiała użyć siły, a o spokój apelowali do fanów sami piłkarze. Lionel Messi powiedział, że burdy kibiców na stadionie Maracana mogły zakończyć się tragedią. Doszło do brutalnych starć pomiędzy kibicami a policją. Wybuchły one po tym jak brazylijska policja użyła pałek, by spacyfikować grupę argentyńskich kibiców w jednym z sektorów stadionu.

Skandaliczne sceny przed meczem reprezentacji! Doszło do potwornych zamieszek, policja musiała użyć siły

Kilku zawodników Argentyny podeszło do prowodyrów zamieszek, próbując prosić o spokój, a bramkarz Emiliano Martinez w pewnym momencie wskoczył na trybuny, by stawić czoła brazylijskiemu funkcjonariuszowi policji z pałką. Potem argentyńscy piłkarze pod wodzą Messiego wrócili do szatni, gdy starcia trwały nadal w najlepsze. Messi apelował wtedy do kolegów: „Nie gramy, wychodzimy”.

Ta historia skruszy największego twardziela! Łzy same cisną się do oczu, obrazki obiegły cały świat

Mistrzowie świata ponownie wyszli na boisko krótko przed 22:00 czasu lokalnego, a mecz rozpoczął się wkrótce potem, około 30 minut później niż planowo.

Last night Brasil vs Argentina in Maracana 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/p4SnIOkJjI— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 22, 2023

Ostatecznie to Argentyna wygrała 1:0 po golu Nicolasa Otamendiego w 63. minucie. Dla Brazylii była to kolejna, trzecia z rzędu, porażka w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Messi stwierdził jednak później gorzko: – Wynik był sprawą wtórną.

Bał się o najbliższych

– Było to coś fatalnego, ponieważ widzieliśmy, jak służby biją ludzi – powiedział 36-letni Messi, zwracając uwagę, że bójki odbywały się w części stadionu, w której przebywała rodzina i przyjaciele argentyńskiej drużyny. – Policja, podobnie jak miało to miejsce w finale Copa Libertadores (także na Maracanie – red.), po raz kolejny pacyfikowała ludzi pałkami – kontynuował gwiazdor ekipy argentyńskiej.

Polski trener opuszcza Japonię, mimo że odniósł wielki sukces. Znamy powody jego decyzji

– Poszliśmy do szatni, ponieważ był to najlepszy sposób na uspokojenie sytuacji, to wszystko mogło zakończyć się tragedią. Myślisz wtedy o rodzinach, ludziach, którzy tam są, którzy nie wiedzą, co się dzieje, a my bardziej się tym martwiliśmy niż rozegraniem meczu, który w tamtym momencie miał drugorzędne znaczenie – podkreślał Messi.