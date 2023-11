Maciej Kurzajewski na specjalnej terapii. Dziennikarz w końcu opowiedział o szczegółach

Maciej Kurzajewski to postać, której Polakom raczej nie trzeba przedstawiać i to nie tylko tym, którzy interesują się sportem. Dziennikarz, który od lat pracuje dla TVP, wywodzi się oczywiście od właśnie tej dziedziny i to z nią wciąż łączy głównie swoje życie zawodowe. Od jakiegoś czasu stał się jednak także twarzą innych kanałów Telewizji Publicznej. Kurzajewskiego można oglądać podczas telewizji śniadaniowej, quizów i innych programów stacji z Woronicza w Warszawie. Pęd życia sprawia, że dziennikarzowi zapewne często brakuje chwili na wytchnienie. Czasami jednak udaje mu się znaleźć trochę wolnego czasu, a wtedy poddaje się specjalnej terapii, której szczegóły opisał na Instagramie. Dzięki temu wpisowi wiemy, jak Maciej Kurzajewski rozładowuje napięcie i co daje mu siłę do podejmowania kolejnych wyzwań.

Terapia Macieja Kurzajewskiego

Okazuje się, że recepta na dobrostan psycho-fizyczny autorstwa Kurzajewskiego jest całkiem prosta. Wystarczy kilkadziesiąt minut, by zachować dobrą formę oraz jasność umysłu. Specjalna terapia, o której sam zainteresowany wspomniał w internetowym wpisie, opiera się na bieganiu. "Niedzielne bieganie jest dla mnie nieocenionym rytuałem. To nie tylko aktywność fizyczna, ale także droga do odprężenia, refleksji i kontaktu z naturą. To czas, kiedy mogę zatopić się w swoich myślach i jednocześnie być obecny w chwili. To chwila, gdy zapominam o zegarze i pozwalam, by mój umysł i ciało stanęły w pełnej harmonii" - napisał w dość patetycznym tonie dziennikarz i prezenter TVP.

Kurzajewski pobudził swoich fanów

"Bieganie jest moją terapią, czasem na refleksję i nowe pomysły. To moment, w którym czuję, że mogę pokonać wszystko, co stanie mi na drodze" - dodał dalej. Post zakończył pytaniem, które pobudziło internautów do odpowiedzi. "A Ty, jakie masz ulubione niedzielne rytuały? Czy może właśnie bieganie to Twój sposób na spędzanie niedzielnych poranków?" - zwrócił się do swoich obserwujących na Instagramie Maciej Kurzajewski. W odpowiedziach często pojawiało się właśnie bieganie czy maszerowanie. Generalnie przeważały stanowiska związane z aktywnościami fizycznymi lub umysłowymi, jak choćby czytanie książek.