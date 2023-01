Mama Roberta Lewandowskiego oszołomiła kreacją. Tak Iwona Lewandowska pokazała się na Gali Mistrzów Sportu, postawiła na odważny krój

Fani sportu w Polsce przyzwyczaili się, że Gala Mistrzów Sportu to wieczór Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wygrywał plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca roku przez ostatnie dwa lata, a rok wcześniej przegrał jedynie z Bartoszem Zmarzlikiem, co wywołało wówczas gorącą dyskusję. W tym roku "Lewy" ponownie jest w gronie kandydatów do otrzymania nagrody Sportowca Roku, jednak wydaje się, że tym razem przegra z Igą Świątek. Z najlepszą polską tenisistką rywalizował już w ramach nagrody za 2020 r., kiedy to razem na scenie odbierali statuetki. Wiadomo już, że podczas tegorocznej gali gwiazdor FC Barcelona nie pojawi się na miejscu, a reprezentować go będzie mama, Iwona.

Mama Roberta Lewandowskiego oszołomiła kreacją. Tak Iwona Lewandowska pokazała się na Gali Mistrzów Sportu

Iwona Lewandowska towarzyszyła synowi już podczas zeszłorocznej gali, kiedy to piłkarz okazał się najlepszy. Tym razem niemal pewne jest, że kolekcja "czempionów" w domu Lewandowskiego się powiększy, ale raczej nie będzie to główna nagroda dla Sportowca Roku. Niezależnie od ostatecznych wyników to właśnie mama 34-latka pojawi się na scenie i z pewnością zachwyci niejednego kibica. Wszystko za sprawą oszołamiającej kreacji, w której pokazała się na Gali Mistrzów Sportu 2023.

63-latka postawiła na elegancką, fioletową suknię, jednak zadbała o nieco pikanterii. Odważnego charakteru tej kreacji z pewnością dodaje krój. Lewandowska pokazała się we wcięciu, odsłaniającym ramiona i dekolt. Na ściance czuła się jak ryba w wodzie i z szerokim uśmiechem pozowała do zdjęć. Niejedna kobieta w wieku mamy "Lewego" może wzorować się na jej optymizmie i radości z życia! W poniższej galerii zobaczysz zdjęcia Iwony Lewandowskiej z Gali Mistrzów Sportu:

