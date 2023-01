Gorące zdjęcia

Marina Łuczenko-Szczęsna odsłoniła dużo na Gali Mistrzów Sportu! Żona Szczęsnego zachwyciła skąpym strojem, jej figura to prawdziwa petarda

Grzegorz Kuś 20:58

Gala Mistrzów Sportu co roku jest wielkim świętem polskiego sportu, które gromadzi największe gwiazdy. Zawodnicy mogą zrzucić sportowe ubrania i pokazać się w wieczorowych kreacjach, by wspólnie świętować miniony rok. Na tegorocznej gali pojawiła się m.in. Marina Łuczenko-Szczęsna, której mąż był nominowany do głównej nagrody. Żona Wojciecha Szczęsnego odsłoniła dużo i zachwyciła figurą w skąpym stroju!