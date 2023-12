Michał Listkiewicz: Cieplarniane warunki dobrze służą cytrusom... [MIŚ Z OKIENKA]

Wiele zawodniczek narzeka na wiatr, piłki, publiczność, tylko Iga trzyma fason. Polka jest dziś najlepsza na świecie nie tylko pod względem wyników, także charakteru i szanowania fanów. Jednak najwięcej złego paliwa dorzucają do pieca bossowie kobiecego tenisa. Fatalnie zorganizowany turniej w Cancun to tylko jeden z kamyków do ogródka panów działaczy WTA. Co innego w sportach uprawianych dla przyjemności a nie dla kasy.

Polscy teqballiści pojechali do Tajlandii na mistrzostwa świata za własne pieniądze, gdyż ta młoda dyscyplina nie dysponuje choćby setną częścią budżetu drugoligowego klubu piłkarskiego. 17-letni mistrz Polski Marek Pokwap - talent czystej wody - trenował i startował za pieniądze rodziców. Ich wysiłek i ciężka praca Marka zaowocowały sukcesami wręcz kosmicznymi, teraz już przeliczalnymi na pieniądze z nagród w międzynarodowych turniejach. Niech to będzie drogowskazem dla młodych sportowców uprawiających dyscypliny nazywane niesłusznie niszowymi i zachętą dla nowego ministra sportu, by pomagał im bardziej niż poprzednicy.

Są sytuacje, gdy im jest gorzej finansowo i organizacyjnie, tym lepiej sportowo. Przykładem gdyńska Arka, zdecydowany lider pierwszej ligi piłkarskiej. Jej sukcesy to wyłączna zasługa charyzmatycznego trenera i ambitnych do bólu piłkarzy, którzy robią swoje nie bacząc na zawirowania w klubie. Na drugim biegunie mamy Brukbet Termalikę Nieciecza. W podtarnowskiej wiosce zawodnicy mają jak u pana Boga za piecem, wypłaty godziwe i na czas, warunki treningowe wymarzone, ale chęci i ambicji brak. Tam bardziej chce się włodarzom klubu, niesamowitej rodzinie Witkowskich, niż tłustym kotom na boisku. Cieplarniane warunki dobrze służą cytrusom, sportowcom lepiej służy zimny wychów.

O dyrektorującej stołecznemu Teatrowi Dramatycznemu Monice Strzępce głośno nie tylko za sprawą rzeźby złotej waginy w foyer i obrazoburczych inscenizacjach, do tych infantylnych gestów doszły ostatnio sprawy poważniejsze czyli wyrzucanie ludzi z pracy za posiadanie innego niż pani dyrektorka zdania. Lewicowość na pokaz to często dziś zjawisko. Brak empatii i szanowania drugiego człowieka dalekie są od szumnie deklarowanych wartości. A argument "nie mam pięćdziesięciu cycków do karmienia, a tylko dwa" jest tyleż wulgarny, co głupi w instytucji utrzymywanej ze środków publicznych.

Tak w teatrze jak i w klubie sportowym aktor czy zawodnik jest równie ważny i potrzebny jak sufler, inspicjent czy magazynier lub pan koszący trawę. Dziś w sporcie i kulturze ludzie głosują nogami, oferta telewizji i Internetu jest nas tyle bogata, że do zajmowania miejsc na widowni i trybunach trzeba ludzi zachęcić czymś ekstra. Grą jak Śląsk Wrocław czy Arka Gdynia, pasją jak teqballista Marek Pokwap, szacunkiem dla dramaturgów i tradycji teatru jak w przybytkach Melpomeny godniejszych o folwarku Moniki Strzępki. Polecam teatry w Płocku i Gdyni, tam szanują naszą inteligencję.

