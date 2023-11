Co za forma hiszpańskiej gwiazdy lidera! Erik Exposito prowadzi Śląsk po tytuł?

Mistrzostwo odjeżdża coraz bardziej Legii? Josue mówi wprost, co musi zrobi wicemistrz, jasna deklaracja kapitana

Piłkarze Śląska tak się rozpędzili, że notują niesamowitą serię. Nie przegrali już w lidze 13 meczów z rzędu, co jest nie lada wyczynem. W dodatku, do pięciu punktów powiększyli dystans nad rywali z czołówki. W starciu z Radomiakiem nie wszystko układało się po myśli lidera ekstraklasy.

Zaczęło się pechowo. Sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy za faul na Leandro. Jednak strzał Pedro Henrique wyłapał Rafał Leszczyński, Bramkarz Śląska wyczuł zamiary najlepszego strzelca radomian, który w dorobku ma osiem goli. Inna sprawa, że Brazylijczyk uderzył lekko po ziemi, co nie mogło zaskoczyć golkipera wrocławian. - Mamy naprawdę charakterny zespół - wyznał Leszczyński, cytowany przez klubowy portal. - Zasuwamy jeden za drugiego. Cieszymy się z małych rzeczy. To nas buduje. To mój pierwszy obroniony karny na tym poziomie - przyznał.

Po przerwie Erik Exposito przesądził o sukcesie wrocławskiej drużyny. Tym razem kapitan strzelił gola... prawą nogą - tą słabszą. Oddał strzał z pola karnego. To jego bramka numer 13 w rozgrywkach. Przewodzi w klasyfikacji najlepszych strzelców w lidze. Czy sięgnie po snajperskie berło i poprowadzi Śląsk po tytuł? - W przerwie mówiliśmy o energii - powiedział trener Jacek Magiera, cytowany przez klubowe media. - Zwracałem uwagę na to, aby być odważnym i być blisko rywala. Wygraliśmy zasłużenie - tłumaczył szkoleniowiec.

W Radomiaku doszło do zmiany trenera. Przed meczem poinformowano, że odszedł Constantin Galca, a tymczasowo jego obowiązki przejął asystent Maciej Lesisz. Nowy szkoleniowcem będzie Maciej Kędziorek.

