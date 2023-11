Mistrzostwo odjeżdża coraz bardziej Legii? Josue mówi wprost, co musi zrobi wicemistrz, jasna deklaracja kapitana

Runjaić był wściekły po remisie z Wartą

Trener Kosta Runjaić zapowiadał, że jego podopieczni nie mogą gubić punktów przed przerwą zimową. Mówił to w kontekście zachowania szans na wywalczenie tytułu, bo czołówka mają przewagę nad jego zespołem. Tymczasem w meczu z Wartą jego wicemistrz Polski potknął się. Goście strzelili dwa gole, ale Legia zdołała się podnieść i odrobiła straty. Jednak musiała zadowolić się tylko punktem. Po takim wyniku szkoleniowiec nie ukrywał irytacji i złości.

Josue o oprawie kibiców z okazji urodzin „Żylety”. Tak kapitan Legii zareagował na to wydarzenie

Muszą wygrać wszystko do końca roku

Kapitan Josue dał sygnał do ataku w starciu z Wartą. To Portugalczyk w kluczowym momencie, bo tuż przed przerwą, nie zmarnował rzutu karnego. Jego intencji nie wyczuł bramkarz poznańskiej drużyny. - To nie jest dobry wynik, bo naszym celem było zwycięstwo - powiedział szczerze Josue, cytowany przez klubowe media. - Ten punkt to za mało. Trudno jest odwrócić wynik meczu, gdy przegrywa się 0:2 przeciwko takiemu zespołowi jak Warta. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy sytuacji, które wypracowaliśmy. Powrót ze stanu 0:2 do 2:2, to za mało dla takiego klubu jak Legia. Teraz musimy wygrać każde kolejne spotkanie przed przerwą zimową - zadeklarował portugalski as z Łazienkowskiej.

Legia zaspała na Warcie. Kosta Runjaić wściekły, tytuł się oddala

