Marcin Bułka w pogoni za rekordem we Francji. Statystyki nie kłamią, to musi zrobić bramkarz Nicei

Dziesiąte czyste konto? Bułka z masłem!

W ostatniej kolejce Nicea pokonała 1:0 Tuluzę, a Bułka po raz ósmy z rzędu, a dziesiąty ogółem zachował czyste konto. To niesamowita passa polskiego bramkarza. W tym sezonie polski bramkarz dostał szansę i w najlepszy możliwy sposób spłaca kredyt zaufania, którym obdarzył go sztab francuskiego klubu. Ostatnim piłkarzem, który go pokonał był we wrześniu Kylian Mbappe z PSG. Francuz zdobył wtedy dwie bramki, ale Nicea wygrała 3:2. - W ciągu czterech miesięcy przeszedł drogę od zmiennika do jednego z najbardziej szanowanych bramkarzy na arenie międzynarodowej - powiedział Francesco Farioli, trener Nicei, cytowany przez PAP.

Tak Marcin Bułka dorastał do reprezentacji Polski. Były trener kadrowicza nie ma wątpliwości, nazywa go... Co za porównanie!

W pogoni za rekordem Francuza

Polak pracuje na to, aby wyrównać osiągniecie sprzed lat. Rekordzistą ligi francuskiej jest były bramkarz Bordeaux - Gaetan Huard, który w sezonie 1992/93 nie dał się pokonać w 13 kolejnych występach. Uzbierał 1176 minut z czystym kontem. - Ten rekord pewnie wkrótce stanie się jego obsesją - powiedział Francuz, cytowany przez PAP.

Mistrzostwo odjeżdża coraz bardziej Legii? Josue mówi wprost, co musi zrobi wicemistrz, jasna deklaracja kapitana

Dokonania budzą szacunek

W tym momencie seria Bułki bez puszczonego gola wynosi 723 minuty. Jeśli marzy o pobicie wspomnianego rekordu, to w pięciu kolejnych meczach ligowych musi być bezbłędnym, a w szóstym nie dać się pokonać przez cztery minuty. Gdy to zrobi, to przejdzie do historii. Ale obecne dokonania już budzą szacunek.

Bartosz Kapustka wrócił na dobre? Trener Legii mówi o pasji, osobowości i energii gwiazdy

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej

Jan Tomaszewski grzmi na reprezentację Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.