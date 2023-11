Co za wpadka Lecha, tytuł ucieka? John van den Brom wskazał, co poszło nie tak z Widzewem

Podejmowali złe decyzje

To bolesna wpadka, bo Lech przed tą kolejką miał szansę na to, aby wskoczyć na pozycję wicelidera. Za to Widzew w końcu się przełamał, bo zanotował dopiero pierwsze zwycięstwo na wyjeździe. I od razu zrobił to z przytupem. - To kolejna niepotrzebna porażka, która nie powinna się przydarzyć - powiedział trener John van den Brom, cytowany przez klubowe media. - Pomogliśmy Widzewowi wygrać. W pierwszej połowie mieliśmy problemy z pressingiem. Brakowało z naszej strony agresji. W decydujących momentach podejmowaliśmy złe decyzje - Holender wytykał błędy podopiecznych.

Marcin Bułka w pogoni za rekordem we Francji. Statystyki nie kłamią, to musi zrobić bramkarz Nicei

Stracone gole po błędach Lecha

W drugiej połowie Lech dominował. końcówce Jesper Karlstroem wyrównał, ale chwila radości w szeregach Lecha była krótka. Jednak za moment gospodarze dostali dwa gongi, po których już się nie podnieśli. - Stracone gole wynikały z naszych błędów - analizował trener poznańskiej drużyny. - Pomogliśmy rywalom w tych bramkach. Jesper zdobył fantastyczną bramkę. Może nie było nas stać na więcej? - zastanawiał się van den Brom, który wyznał także, że nie widział postępu w grze podopiecznych.

Bartosz Kapustka wrócił na dobre? Trener Legii mówi o pasji, osobowości i energii gwiazdy

Sonda Czy Lech Poznań zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej