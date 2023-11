i Autor: Instagram/ krzysztofradzikowski Krzysztof Radzikowski z partnerką

masa komplementów

To zdjęcie Radzikowskiego z ukochaną sprawiło, że internauci nie wytrzymali! Wszystko przez urodę kobiety

Waldemar Kowalski 13:51

Jakiś czas temu Krzysztof Radzikowski zmienił podejście do prywatności swojej rodziny, przez co coraz częściej publikuje on kolejne zdjęcia w mediach społecznościowych, na których można zobaczyć co z synkiem oraz jego partnerką. Kiedy tym razem Michalina Pyszkiewicz pojawiła się u boku byłego zawodnika FAME MMA i siłacza, internauci nie wytrzymali i zaczęli zasypywać kobietę komplementami.