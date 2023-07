Obecnie Krzysztof Radzikowski to nie tylko jeden z gwiazdorów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV, ale także świetnie radzący sobie w świecie mediów społecznościowych były strongman i zawodnik FAME MMA, który może pochwalić się rzeszą wiernych fanów. Do pewnego momentu Radzikowski bardzo dbał o to, aby jego życie prywatne nie łączyło się z medialnym, jednak w ostatnim czasie coraz częściej pokazuje się on ze swoją partnerką w mediach społecznościowych, a przede wszystkim chwali się synkiem. Teraz miał okazję opowiedzieć, jak w ogóle doszło do tego, że jest w związku ze swoją aktualną partnerką.

Krzysztof Radzikowski opowiedział, jak poznał matkę swojego synka. Tak narodził się związek gwiazdora Gogglebox TTV

Okazuje się bowiem, że Krzysztof Radzikowski jest idealnym przykładem na to, że miłości się nie szuka, a to ona sama nas znajduje. Podczas ostatniego vloga na kanale "Strong Ekipa" na YouTube, gwiazdor Gogglebox TTV wraz z przyjaciółmi Konradem Karwatem i Dominikiem Abusem mieli okazję opowiedzieć, jak poznali swoje drugie połówki. W przypadku Radzikowskiego wszystko zaczęło się w lokalu gastronomicznym.

Tak partnerka Krzysztofa Radzikowskiego z Gogglebox TTV zarabiała na życie! Nieznane dotąd fakty wyszły na jaw

- Ja swoją partnerkę poznałem w Łowiczu. Poszliśmy po treningu (…) bo tam chłopaki jedli pizzę, my podeszliśmy, zamówiliśmy pizzę, a ona w pizzerii pracowała. No i tam gadka, poznaliśmy się, podała imię i nazwisko i zaczęliśmy pisać. Ja poznałem swoją dziewczynę z przypadku. Ja poszedłem po prostu na pizzę. (…) Poszedłem, zamówiłem, przyszła fajna kelnerka, zagadaliśmy. Teraz minęło już 5 lat jak jesteśmy razem i mamy syna. - relacjonował Krzysztof Radzikowski opowiadając, jak jego obecna partnerka Michalina pojawiła się w jego życiu.