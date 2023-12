Mistrzostwa świata bez Brazylii?! Najbardziej utytułowanej drużynie w historii grozi dyskwalifikacja

Reprezentacja Brazylii może pochwalić się niezwykłym wyczynem. W całej historii mistrzostw świata aż 5-krotnie sięgnęła po zwycięstwo w tej imprezie i żadna inna reprezentacja nie może pochwalić się takim wynikiem, choć warto zauważyć, że dwie europejskie drużyny dokonały tej sztuki 4-krotnie – są to Włochy oraz Niemcy. Choć w obecnie trwających eliminacjach mistrzostw świata 2026 Brazylia znajduje się na ostatnim miejscu dającym bezpośredni awans, trudno wyobrazić sobie, by nie wywalczyła go ona ostatecznie na boisku. Mimo to drużyny może zabraknąć na mistrzostwach świata, ale przez ogromne zamieszanie w tamtejszym związku i sankcjom, jakie grożą za niestosowanie się do przepisów.

FIFA ostrzega brazylijski związek. Może dojść nawet do dyskwalifikacji

W grudniu brazylijski sąd usunął Ednaldo Rodriguesa z funkcji prezesa CBF. Państwowe organy nakazały także wybór nowego prezesa, a ich organizatorem miał zostać przedstawiciel sądu sportowego Brazylii, Jose Perdiza. FIFA nie lubi jednak, gdy zewnętrzne organy ingerują w krajowe federacje w niej zrzeszone i zapowiedziała, że razem z CONMEBOL 8 stycznia utworzy specjalną komisję, która ma wdrożyć plan naprawczy w CBF. I grozi poważnymi konsekwencjami, jeśli brazylijska federacja podejmie wcześniej jakieś kroki.

Jeśli brazylijska federacja piłkarska dokona jakichś zmian przed 8 stycznia, może czekać ją nawet wykluczenie z mistrzostw świata. – Jeżeli ta zasada nie będzie przestrzegana, FIFA nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko przekazać sprawę swojemu odpowiedniemu organowi decyzyjnemu do rozpatrzenia i podjęcia decyzji, która może również obejmować zawieszenie. Gdyby CBF została ostatecznie zawieszona, utraciłaby wszystkie prawa członkowskie ze skutkiem natychmiastowym. Oznaczałoby to również, że reprezentacje CBF i kluby nie byłyby uprawnione do udziału w żadnych międzynarodowych rozgrywkach – informuje FIFA.

