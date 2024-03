„Mistrzynie w Szkołach” na start. Rusza kolejny sezon akcji Otylii Jędrzejczak

Inauguracja „Mistrzyń w Szkołach” w 2024 roku odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Inowrocławiu (al. Niepodległości 4), gdzie na spotkanie z uczennicami szkół Otylia Jędrzejczak zaprosiła medalistki olimpijskie – w łyżwiarstwie szybkim Natalię Czerwonkę i w wioślarstwie Katarzynę Zillmann – oraz lekkoatletkę specjalizującą się w biegach sprinterskich, trzykrotną medalistkę mistrzostw Europy Marikę Popowicz-Drapałę.

– Jak zwykle w naszym spotkaniu udział wezmą niezwykłe mistrzynie. To sportsmenki z niezwykłymi osiągnięciami, ale także z ciekawą historią. Jestem przekonana, że dzięki naszej nietypowej lekcji i spotkaniu mistrzyń sportu dziewczyny przekonają się, jak istotna w życiu jest aktywność fizyczna. Nasze zajęcia kierujemy do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. Od kilku lat pracujemy nad tym, by to zmienić – mówi mistrzyni olimpijska w pływaniu.

W zajęciach w Inowrocławiu udział weźmie prawie pół tysiąca dziewcząt. Początek zajęć zaplanowano na godz. 10.30. Mistrzynie sportu wraz z uczestniczkami ze zgierskich szkół przez czterdzieści pięć minut będą ćwiczyć pod okiem znanej krakowskiej trenerki personalnej Klaudii Koźbiał, a później podzielą się swoją historią i odpowiedzą na wszystkie pytania.

– Będziemy starać się przekonać dziewczyny, żeby nie lekceważyły sportu, bo to niezwykle ważna dla naszego zdrowia i samopoczucia dziedzina. Naszym hasłem jest „Jestem sobą, Jestem Bella”. Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania. Pokażemy po prostu, że z ćwiczeń można czerpać radość i bawić się nimi – dodaje Otylia Jędrzejczak. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program „Mistrzynie w szkołach”, jest Bella, wiodąca marka na rynku artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness.

Projekt „Mistrzynie w szkołach” współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego pierwsza odsłona w 2024 roku także przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Starostwo Powiatu Inowrocławskiego oraz miasto Inowrocław.