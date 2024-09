Monika Pyrek zaprasza na niezwykły spektakl teatralny. Z zaproszenia skorzysta Julia Szeremeta

Spektakl, wyreżyserowany przez Tomasza Maśląkowskiego, opowiada o dziewczynce, która jest inna, niż rówieśniczki, ponieważ urodziła się z… rękawicami bokserskimi zamiast dłoni. Jest to dla niej oczywisty problem w życiu, ale pewnego dnia ma sen, że dzięki tym nietypowym rękom będzie mogła pojechać na igrzyska olimpijskie.

– W czerwcu, dokładnie w Dzień Dziecka, „Gong!” miał swoją premierę w Szczecinie i spotkał się ze znakomitym przyjęciem przez młodych widzów. Teraz ruszamy ze spektaklem w Polskę, by jak najwięcej dzieci mogło poznać tę niesamowitą historię Heleny, która trenuje pod okiem swojego ojca, ale, gdy pewnego dnia staje w obronie brata, jej bokserskie dłonie znikają. Ojciec przekonuje ją, że odtąd musi liczyć wyłącznie na siebie i swoją ciężką pracę. Znajduje jej trenera, który zabiera Helenę na jej pierwsze zawody. Helena wygrywa i zdobywa kwalifikację olimpijską, a później, wspierana przez całą rodzinę, jedzie do Paryża, by zrealizować swój olimpijski sen – opowiada Monika Pyrek.

3 września spektakl obejrzą widzowie z toruńskim Teatrze Baj Pomorski (ul. Piernikowska 9, godz. 17), dwa dni później w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” w Warszawie (ul. Indiry Gandhi 9, godz. 18), a 7 września w łódzkim Teatrze Pinokio (ul. Sienkiewicza 75/77, godz. 14). Na widzów, poza samym spektaklem, czekać będzie strefa Fundacji Moniki Pyrek, w której będzie można m.in. sprawdzić swoje reakcje na światło, kolor i koordynację ruchową. W strefie dzieci będą się mogły sprawdzić w rywalizacji z rodzicami.

– „Gong!” to bardzo pouczająca i mądra historia o poszukiwaniu siebie i swojej drogi. O walce z przeciwnościami i uporze w dążeniu do celu. A także to tym, że czasem coś, co wydaje się dziwactwem i ciężarem, okazuje się być najlepszym prezentem od losu – dodaje Pyrek, która postanowiła zaprosić na widownię znanych sportowców, by dzieci mogły poznać gwiazdy polskiego sportu. Np. 5 września w Warszawie gościem w trakcie spektaklu będzie Julia Szeremeta, srebrna medalistka w turnieju bokserskim igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Pyrek zaznacza, że pomysł na spektakl lalkowy pojawił się w jej głowie już dawno, ponieważ sport obecnie jest rzadko obecny w kulturalnym przekazie dla dzieci i młodzieży. – Bardzo się cieszę, że udało nam się wspólnie stworzyć „Gong!”, który przekazuje młodym widzom bardzo wiele wartościowych treści. Teraz przedstawienie zobaczą widzowie poza Szczecinem, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo to naprawdę wyjątkowy spektakl, który może zachęcić dzieci do uprawiania sportu – dodaje Monika Pyrek.

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięciu partneruje Fundacja Pho3nix, a partnerem motoryzacyjnym jest SSangyong Polmotor.