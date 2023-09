MŚ w zapasach: Anhelina Łysak z kwalifikacją olimpijską!

Rób to codziennie, a schudniesz w mgnieniu oka. Cudowny sposób Anny Lewandowskiej

Rozstawiona z numerem szóstym Anhelina Łysak (MKS Cement-Gryf Chełm), rywalizująca w kategorii do 57kg, rywalizację rozpoczęła od 1/16 finału, gdzie w 13 sekund pokonała Kenijkę Mary Naliaka przez położenie na łopatki. W 1/8 finału również przez tusz w nieco ponad minutę pokonała Kanadyjkę Hannah Fay Taylor. W ćwierćfinale Łysak walczyła z Japonką, Tsugumi Sakurai. Aktualna mistrzyni świata, wygrała dwie kolejne walki i awansowała do finału, a Łysak trafiła do repasaży.

W walce repasażowej stypendystka Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. pokonała już w pierwszej rundzie przez przewagę techniczną, Białorusinką Iryną Kurachkiną, aktualną wicemistrzynią olimpijską. Anhelina Łysak znakomicie rozegrała ten pojedynek i przewagę techniczną wypracowała sobie już pod koniec pierwszej rundy kończąc w ten sposób pojedynek i awansując do walki o brązowy medal. Niestety w tej walce przegrała z Amerykanką Helen Louise Maroulis, aktualną wicemistrzynią świata i brązową medalistką olimpijską.

Porażka nie oznaczała końca szans na awans do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W dodatkowej walce Anhelina Łysak zmierzyła się z Turczynką Elvirę Kamaloglu i pewnie tym razem wygrała przez położenie na łopatki, tym samym wywalczyła kwalifikację olimpijską do Paryża!