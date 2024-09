i Autor: Pixabay Znicz, świeczka

okropna tragedia

Nie żyje 17-letni zawodnik. Zasłabł na murawie, medykom nie udało się go uratować. To już kolejny taki przypadek

Jacek Ogiński 16:41 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do niezwykłej tragedii doszło w miniony piątek na Florydzie. Chance Gainer, zawodnik futbolu amerykańskiego, zasłabł w trakcie meczu swojej drużyny Port St. Joe High School przeciwko Liberty County High School. Ledwie 17-letni gracz w pewnym momencie zasłabł i upadł na murawę. Wokół niego natychmiast pojawiły się służby medyczne, by udzielić mu pomocy. Niestety, Grainer zmarł w szpitalu. Co zaskakujące, to nie pierwsza tak nagła śmierć młodego zawodnika futbolu amerykańskiego w ostatnim czasie.