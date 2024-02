Nie żyje legendarny piłkarz. Cały świat żył jego rywalizacją z Pele. Ogromna strata

Kurt Hamrin był ostatnim żyjącym uczestnikiem finału MŚ 1958 Szwecja - Brazylia (2:5). To wtedy oczy całego świata skupiły się głównie na nim i Pele. W finale lepszy był genialny 18-letni Brazylijczyk, który strzelił dwa gole i zaczął pisać swoją legendę. Szwedzki gwiazdor musiał zadowolić się srebrem, a po mundialu przeniósł się z Calcio Padova do Fiorentiny. Właśnie we Florencji stał się prawdziwą ikoną. Występował tam przez 9 lat, w trakcie których strzelił aż 203 gole - najwięcej w historii klubu razem z Gabrielem Batistutą. Hamrin jest też jednym z najlepszych strzelców całej Serie A ze 190 golami w 400 meczach. Karierę zakończył w 1972 r. w IFK Sztokholm, ale na emeryturze wrócił do Florencji, gdzie zmarł w niedzielę (4 lutego).

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Nie żyje Kurt Hamrin. Legendarny rywal Pelego miał 89 lat

Przyczyna śmierci Hamrina nie jest znana, ale smutna wiadomość pogrążyła w żałobie środowisko piłki nożnej. Potwierdziła ją m.in. szwedzka federacja. "Opuściła nas jedna z największych ikon szwedzkiego futbolu. Spoczywaj w pokoju Kurcie "Kurre" Hamrinie" - napisano w pożegnaniu. Legendarny napastnik rozegrał dla Szwecji 32 mecze, w których strzelił 17 goli. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła również Włochami, co nie dziwi - Hamrin spędził w Serie A 15 lat.

"Prezydent Commisso, jego rodzina, zarząd i cała Fiorentina łączą się w bólu rodziny i całego piłkarskiego świata z powodu śmierci Kurta Hamrina, legendy futbolu i Fiorentiny, której jest rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych w fioletowych barwach" - napisała Fiorentina. "Hamrin był i zawsze będzie prawdziwą legendą dla wszystkich fanów piłki nożnej, a zwłaszcza fanów Fiorentiny" - dodano. Pożegnały go także m.in. Juventus, AC Milan i Napoli, w których występował. W listopadzie Hamrin obchodziłby okrągłe 90. urodziny.