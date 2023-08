Niepokojące zachowanie Anny Lewandowskiej. Fani mają o co się martwić? Niespodziewana zmiana

Anna Lewandowska z pewnością może być postrzegana jako kobieta sukcesy. Przed laty odnosiła duże sukcesy sportowe, reprezentując Polskę na mistrzostwach świata i Europy w karate i nie rzadko przywoziła medale najważniejszych imprez. Później postanowiła poświęcić się trenowaniu innych, a jej treningi i obozy cieszą się dużą popularnością. Oprócz tego żona najlepszego polskiego piłkarza prowadzi wiele własnych biznesów i wciąż nie spoczywa na laurach, a na sam koniec warto dodać, że przecież w życiu prywatnym także jej się powodzi – jak sama mówi, jest szczęśliwa mogąc wychowywać swoje córki Klarę oraz Laurę. Media społecznościowe były od dawna dla Lewandowskiej narzędziem do kontaktu z fanami, gdzie informowała o swoich przedsięwzięciach, prezentowała zestawy ćwiczeń czy diety, ale też pokazywała swoje życie rodzinne. Teraz jednak od ponad tygodnia na jej profilach nie pojawił się żaden post, co do tej pory w zasadzie się nie zdarzało.

Wielka zmiana u Anny Lewandowskiej. Fani rzadko mają okazję się z tym zetknąć

Anna Lewandowska była tak aktywna w mediach społecznościowych, że fani przyzwyczaili się do kolejnych postów w mniejszych lub większych odstępach czasu. Bardzo rzadko zdarzało się jednak, by były one tak duże, jak teraz. Ostatnim postem Anny Lewandowskiej był ten z 5 sierpnia, na którym udostępniła kilka zdjęć, jak spędza czas z rodziną i podpisany został właśnie „rodzinny czas”.

Ale wypoczynek, przynajmniej dla Roberta Lewandowskiego, już się zakończył, bowiem dziś, czyli 13 sierpnia, rozegra on już pierwszy mecz w barwach Barcelony w nowym sezonie ligi hiszpańskiej. Fani mogą więc zastanawiać się, czy Anna Lewandowska ma jakieś poważniejsze powody, aby przez dłuższy czas nic nie publikować, czy po prostu postanowiła odpocząć trochę od świata mediów społecznościowych, który potrafi być wymagający.