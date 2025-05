Wielkie zamieszanie pod zdjęciem najpiękniejszej piłkarki świata! Wszyscy pytają o jedno. Dopiero co się rozstała

Występ Ronaldo juniora z trybun obserwowała babcia Dolores Aveiro. Z kolei sam CR7 nie krył dumy, gratulując synowi w mediach społecznościowych. Co więcej, na widowni pojawili się skauci czołowych europejskich klubów. Młody talent z takim rodowodem od razu trafił więc do notesów potentatów. 14-letni Cristianinho zrobił kolejny ważny krok w swojej karierze, debiutując w reprezentacji Portugalii do lat 15. Młody zawodnik wszedł na boisko w 54. minucie meczu przeciwko Japonii, rozgrywanego w ramach turnieju w Chorwacji. Kadra U-15 Portugalii pewnie pokonała swoich rówieśników z Azji, zwyciężając aż 4:1.

Skauci już obserwują Ronaldo juniora

Sam Cristiano Ronaldo, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki, nie mógł być obecny na meczu, ale szybko zareagował i wyraził swoją radość oraz wsparcie dla syna za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na swoim profilu na Instagramie CR7 zamieścił wzruszający wpis: „Gratuluję debiutu dla Portugalii, synu. Jestem z Ciebie bardzo dumny”.

Co istotne, jak donoszą zagraniczne media, występ młodego Portugalczyka nie umknął uwadze skautów. Na trybunach mieli zasiadać przedstawiciele Manchesteru United – byłego klubu Cristiano Ronaldo, w którym święcił wielkie triumfy – oraz kilku innych czołowych europejskich potęg. To pokazuje, że potencjał Cristiano Ronaldo Jr jest już dostrzegany na najwyższym poziomie, a presja związana z nazwiskiem nie wydaje się go przytłaczać.

Zanim Cristiano Ronaldo Jr pojawił się na murawie, bohaterem Portugalczyków był Rafael Cabral, który ustrzelił hat-tricka, zapewniając swojej drużynie komfortowe prowadzenie.

Ronaldo senior i junior grają w jednym klubie

Cristiano Ronaldo senior, obecnie 39-letni, jest absolutną legendą portugalskiej i światowej piłki. Dla seniorskiej reprezentacji Portugalii strzelił rekordowe 136 goli, co jest najlepszym wynikiem w historii męskiego futbolu reprezentacyjnego. Jako kapitan poprowadził swój kraj do historycznego triumfu na Euro 2016 oraz zwycięstwa w Lidze Narodów w 2019 roku. Te osiągnięcia stawiają przed jego synem niezwykle wysoko zawieszoną poprzeczkę, ale jednocześnie stanowią inspirację.

Obecnie Cristiano Ronaldo Jr, podobnie jak jego ojciec, jest zawodnikiem saudyjskiego Al-Nassr. CR7 podpisał kontrakt z klubem z Saudi Pro League pod koniec 2022 roku, a jego syn dołączył do tamtejszej akademii. Warto dodać, że Cristiano Ronaldo ma jeszcze czworo innych dzieci: bliźnięta Evę i Mateo (7 lat), Alanę Martinę (7 lat) oraz najmłodszą Bellę (3 lata).

Reprezentacja Portugalii U-15 bierze udział w prestiżowym turnieju im. Vlatko Markovicia. Po meczu z Japonią, młodych Portugalczyków czekają jeszcze starcia z rówieśnikami z Grecji (środa) oraz Anglii (piątek).