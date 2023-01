O której godzinie SKOKI DZISIAJ 2 stycznia 2023 poniedziałek TCS Czy są skoki narciarskie dzisiaj? 2.01.2023 to dzień przerwy!

Spis treści

Czy są skoki narciarskie dzisiaj (2 stycznia 2023 r.)? Niestety kibice na kolejne zmagania skoczków w Turnieju Czterech Skoczni muszą poczekać. Poniedziałek 2.01 to w TCS dzień przerwy. Nowy rok nie odwrócił hierarchii. W Turnieju Czterech Skoczni wciąż rywalom odlatuje Halvor Egner Granerud. Norweg wygrał w Ga-Pa noworoczny konkurs i powiększył przewagę. Ale Dawid Kubacki zachował szanse na zwycięstwo w turnieju. Cieszą też trzy polskie lokaty w czołowej dziesiątce.

SKOKI DZISIAJ 2 stycznia 2023 O której godzinie skoki dzisiaj? 2.01.2023 to dzień przerwy w TCS

Halvor Egner Granerud nie błysnął w kwalifikacjach w ostatnim dniu starego roku: był szósty, a zwyciężył Dawid Kubacki. Ale w noworoczne popołudnie objął prowadzenie po pierwszej serii, zaś w drugiej palnął 142 m – największą odległość konkursu mimo obniżenia rozbiegu o dwie belki. Dawidowi Kubackiemu nie całkiem udała się pierwsza próba, za to w drugiej uzyskał drugą notę konkursu. – Szkoda trochę tego pierwszego skoku – mówił przed kamerą Eurosportu. – Za to drugi skok był naprawdę fajny i solidny. To był najlepszy mój skok od... kataru (złapał go tuż przed świętami – red.). Odbicie poszło w moim przekonaniu dość czysto, od nogi i bez spóźnienia, jak wcześniej się zdarzało. Trochę przesadziłem z agresją w locie, ale lądowanie było stabilne i ładne - dodał Kubacki.

O której godzinie skoki dzisiaj 2.01.2023 poniedziałek to w TCS dzień przerwy

To było już ósme w tym sezonie i szóste z rzędu podium Dawida w Pucharze Świata. – To dla mnie bardzo komfortowa sytuacja, że popełniam błędy, a wciąż kręcę się koło podium. 27 pkt straty do Graneruda to sporo, ale w sporcie nie ma rzeczy niemożliwych. Tak twierdzę po mistrzostwach świata w Seefeld, gdzie z 27. miejsca dało się przejść na pierwsze. Jak się wszystko poskłada do kupy, to będzie rewelacyjnie - dodał Dawid Kubacki, który wciąż wyczekuje wieści o narodzinach córki. Ta pierwsza, Zuzanna, urodziła się przed końcem 2020 r. Jej młodsza siostra przeniosła dzień narodzin na nowy rok – 2023. Poniżej plan rywalizacji w TCS w Innsbrucku, która zacznie się jutro, we wtorek 3 stycznia.

Skoki narciarskie dzisiaj 2 stycznia 2023 poniedziałek O której skoki w Innsbrucku

Poniedziałek, 02.01.2023

18:00 - Odprawa techniczna

Wtorek, 03.01.2023

11:15 - Oficjalny trening

13:30 - Kwalifikacje

Środa, 04.01.2023

12:00 - Seria próbna

13:30 - Pierwsza seria konkursowa (KO)

Dawid Kubacki po raz szósty z rzędu na podium zawodów Pucharu Świata! #GarmischPartenkirchen #skijumpingfamily pic.twitter.com/1o6RURfB8B— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) January 1, 2023