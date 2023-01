O której godzinie skoki dzisiaj 3 stycznia 2023 wtorek TCS Innsbruck Skoki narciarskie dzisiaj O której kwalifikacje 3.01

Spis treści

Skoki narciarskie dzisiaj (3 stycznia 2023) to kwalifikacje do konkursu w Innsbrucku, trzeciego konkursu w Turnieju Czterech Skoczni. Norweg Halvor Egner Granerud wygrał w Oberstdorfie i Ga-Pa, ale teraz przed nim skocznia Bergisel w Innsbrucku. Chyba ta najtrudniejsza do okiełznania przez skoczków w trakcie TCS. - 27 pkt straty do Graneruda to sporo, ale w sporcie nie ma rzeczy niemożliwych - mówi Dawid Kubacki, wicelider klasyfikacji generalnej TCS.

Czy Dawid Kubacki w Innsbrucku rozpocznie pościg za prowadzącym w klasyfikacji generalnej TCS Norwegiem Granerudem? – Pamiętajmy, że Innsbruck jest specyficzny, bo ma ten przeciwstok. Są tam też takie ruchy powietrza, które nie są mocne, ale kręcące - analizuje Apoloniusz Tajner, współtwórca sukcesów Adama Małysza. - Rok temu odwołano tam przecież konkurs. Niby są osłony przeciwwiatrowe, ale tylko z jednej strony, więc jak zawiewa z innej, to jest problem. Zdarza się też, że wiatr przelatuje górą nad tymi siatkami – dodaje Tajner.

Halvor Egner Granerud na razie wydaje się bardzo silny. Apoloniusz Tajner uważa jednak, że Dawid Kubacki jeszcze postraszy go w najbliższych dniach. – Można z nim teraz wygrać pięcioma punktami, trzema lub mniej. Kubackiego na to stać, jak mu wszystko wyjdzie - mówi Apoloniusz Tajner, były prezes PZN. - Natomiast odrobić taką stratę w całym TCS jest raczej mało możliwe. Przed nami jeszcze cztery skoki, gdzie za każdym razem wszystko musi zagrać. Taki as jak Granerud może nawet nie przejść kwalifikacji, jeśli coś pójdzie nie tak. On ma taką tendencję, że prawa narta potrafi mu obniżyć tor lotu, jak mu ucieknie tuż po wyjściu z progu. Wtedy skok jest nieudany. Kubacki pokazał w Titisee-Neustadt, że potrafi mu odskoczyć punktowo. Szansa na powtórkę istnieje, ale takiej wygranej z Granerudem nie można zaplanować – tłumaczy Tajner.

Na wtorek 3 stycznia 2023 zaplanowano kwalifikacje do konkurs w Innsbrucku. Początek kwalifikacji o godzinie 13.30. Transmisja TV na Eurosporcie 1 i w Playerze. Poniżej plan rywalizacji w TCS w Innsbrucku.

Wtorek, 03.01.2023

11:15 - Oficjalny trening

13:30 - Kwalifikacje

Środa, 04.01.2023

12:00 - Seria próbna

13:30 - Pierwsza seria konkursowa (KO)

Czas na najmniejszą skocznię Turnieju Czterech Skoczni. We wtorek i środę rywalizacja w Innsbrucku! #Innsbruck #skijumpingfamily pic.twitter.com/8TerNdQcM9— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) January 2, 2023