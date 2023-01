SKOKI DZISIAJ O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj 4 stycznia 2023 środa TCS Innsbruck O której skoki w środę 4.01

Spis treści

Wspaniały lot wyniósł Dawida Kubackiego, lidera klasyfikacji generalnej PŚ, po zwycięstwo i nagrodę 3 tys. franków szwajcarskich. Na skoczni w Innsbrucku (K120) Polak pofrunął najdalej (128 m) i pogroził palcem Norwegowi Halvorowi Egnerowi Granerudowi. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch. Cała szóstka Polaków awansowała do środowego, trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni.

Oczekiwanie na wiadomość o narodzinach drugiej córki w niczym zatem nie zaburzyło świetnej dyspozycji Dawida Kubackiego. Skoczek z Nowego Targu przy sprzyjającym wietrze uzyskał aż 12 m więcej niż prowadzący w TCS Halvor Egner Granerud. A nota w tym jednym skoku była o 21,8 pkt wyższa od noty Norwega, czyli niemal taka jak strata do niego po dwóch turniejowych konkursach (26,8 pkt). – Znaleźliśmy to coś, co blokowało moje skoki – skomentował Kubacki w rozmowie z Eurosportem. – To były drobne elementy, żeby lepiej dojechać do progu i lepiej popchać nogą - dodał. Kamil Stoch swoim lotem na 126 m dał zapowiedź, że lada chwila może odzyskać mistrzowską formę. Na ostatnich dwóch pozycjach do konkursu awansowali Jan Habdas i Stefan Hula. W pierwszej kolejce konkursu stoczą bratobójcze pojedynki z Kubackim i Stochem.

Czy Dawid Kubacki w Innsbrucku rozpocznie pościg za prowadzącym w klasyfikacji generalnej TCS Norwegiem Granerudem? – Pamiętajmy, że Innsbruck jest specyficzny, bo ma ten przeciwstok. Są tam też takie ruchy powietrza, które nie są mocne, ale kręcące - analizuje Apoloniusz Tajner, współtwórca sukcesów Adama Małysza. - Rok temu odwołano tam przecież konkurs. Niby są osłony przeciwwiatrowe, ale tylko z jednej strony, więc jak zawiewa z innej, to jest problem. Zdarza się też, że wiatr przelatuje górą nad tymi siatkami – dodaje Tajner.

Na środę 4 stycznia 2023 zaplanowano konkurs PŚ w Innsbrucku. Początek o godzinie 13.30. Transmisja TV na Eurosporcie 1, TVN i w Playerze. Poniżej plan rywalizacji w TCS w Innsbrucku.

Środa, 04.01.2023

12:00 - Seria próbna

13:30 - Pierwsza seria konkursowa (KO)