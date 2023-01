O której godzinie SKOKI DZISIAJ 5 stycznia 2023 czwartek O której kwalifikacje Bischofshofen TCS 5.01

Adam Małysz wprost o Kamilu Stochu. Duży sukces był o krok, to mogłoby wiele zmienić!

Dawid Kubacki dwa tygodnie czekał na kolejne zwycięstwo. W czwartym dniu nowego roku triumfował w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. Umocnił się na prowadzeniu w Pucharze Świata. Ale Złoty Orzeł dla zwycięzcy całego turnieju już prawie jest w rękach Norwega Halvora Egnera Graneruda. Polak traci do niego 23,3 pkt, czyli – w przeliczeniu – 13 m. Na czwartek 5 stycznia 2023 zaplanowano kwalifikacje do konkursu w Bischofshofen, gdzie zakończą się zmagania w TCS. Zobacz, o której skoki dzisiaj 5.01.

W pierwszej próbie konkursu w Innsbrucku Dawid Kubacki pofrunął na odległość 127 m, o 4 m dalej od lidera TCS Halvora Egnera Graneruda, chociaż ruszał z belki o dwa stopnie niższej. Odrobił 12,8 pkt ze straty wynoszącej 26,8 pkt. Odrobiłby jeszcze więcej, gdyby sędziowie dali mu za ładny lot i udane lądowanie noty wyższe niż 18–18,5 pkt. W drugim skoku atakujący z szóstej pozycji Norweg pofrunął aż 133 m (największa odległość konkursu). Zaraz potem obniżono o belkę o stopień. Przy niekorzystnych wiatrach Kubacki uzyskał 121,5 m i ze swojej przewagi w konkursie zachował 3,5 pkt.

Halvor Eggner Granerud już nie wygra kompletu konkursów w turnieju. A Dawid Kubacki nie przekreśla swoich szans w walce o Złotego Orła. – Myślę, że wróciło to, co było przed chorobą – powiedział Eurosportowi. – Walczymy dalej i tyle - dodał. Po raz trzeci w tym turnieju trzej Polacy znaleźli się w czołowej „10”. Kamil Stoch był piąty, a Piotr Żyła – 10. Do mistrzowskiej formy dochodzi Stoch, który zajął najwyższą lokatę w Pucharze Świata w tym sezonie. Podium jest tuż tuż.

Na czwartek 5 stycznia 2023 zaplanowano kwalifikacje do piątkowego konkursu w Bischofshofen. Początek kwalifikacji o godzinie 16.30. Transmisja TV na antenie Eurosportu 1 i w Playerze. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo. Poniżej plan rywalizacji w Bischofshofen.

Czwartek, 05.01.2023

14:30 - Oficjalny trening

16:30 - Kwalifikacje

Piątek, 06.01.2023

15:30 - Seria próbna

16:30 - Pierwsza seria konkursowa (KO)