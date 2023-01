SKOKI DZISIAJ O której godzinie skoki dzisiaj 6 stycznia 2023 piątek O której skoki narciarskie w Bischofshofen TCS 6.01

Co za widoki

Skoki dzisiaj to konkurs w Bischofshofen, ostatnia odsłona zmagań w Turnieju Czterech Skoczni. Liderem klasyfikacji generalnej jest Halvor Egner Granerud, który wczoraj też pokazał moc, wygrywając w znakomitym stylu kwalifikacje. Norweski skoczek oddał skok na odległość 137 metrów. Dawid Kubacki, wicelider klasyfikacji generalnej TCS i lider w Pucharze Świata, był drugi (137,5 m), a czwartą lokatę zajął Kamil Stoch (137 m). Polacy w komplecie awansowali do konkursu.

Wczorajsze kwalifikacje wyłoniły 25 par KO pierwszej serii konkursu w Bischofshofen. Dawid Kubacki stoczy bratobójczy pojedynek z Janem Habdasem, Paweł Wąsek powalczy z Janem Hoerlem, Piotr Żyła z Domenem Prevcem, Stefan Hula z Ryoyu Kobayashim, a Kamil Stoch z Clemensem Leitnerem. Czy Kubacki jest w stanie dogonić Norwega Graneruda w walce o Złotego Orła, nagrodę dla zwycięzcy TCS? - Celem jest wciąż dogonienie Graneruda. Zawsze chcemy wygrywać, na to pracujemy - podkreśla trener Thomas Thurnbichler. - Strata do Norwega to 23,3 pkt. Zostały dwa skoki i sprawa wciąż jest otwarta. Musimy trzymać się naszego planu i działać z pełnym zaangażowaniem - dodał Thurnbichler w rozmowie ze skijumping.pl.

Dawid Kubacki też zapewnia, że nie składa broni i mimo sporej straty powalczy o kolejny triumf w Turnieju Czterech Skoczni. Po triumfie w Innsbrucku skoczek z Nowego Targu umocnił się na prowadzeniu w Pucharze Świata. Ale Złoty Orzeł dla zwycięzcy całego turnieju już prawie jest w rękach Norwega Halvora Egnera Graneruda. Polak traci do niego 23,3 pkt, czyli – w przeliczeniu – 13 m. – Myślę, że wróciło to, co było przed chorobą – powiedział Eurosportowi po zwycięstwie w Innsbrucku. – Walczymy dalej i tyle - dodał.

Na piątek 6 stycznia 2023 zaplanowano konkurs w Bischofshofen. Początek pierwszej serii o godzinie 16.30. Transmisja TV na antenach TVN i Eurosportu 1 oraz online w Playerze. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo. Poniżej plan rywalizacji w Bischofshofen.

Piątek, 06.01.2023

15:30 - Seria próbna

16:30 - Pierwsza seria konkursowa (KO)