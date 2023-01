Skoki Bischofshofen RELACJA NA ŻYWO: Polacy walczą o kwalifikację do ostatniego konkursu w Turnieju Czterech Skoczni! [WYNIKI]

Nie żyje legendarna sportsmenka. To dwukrotna mistrzyni olimpijska i trzykrotna mistrzyni świata

Na żywo Turniej Czterech Skoczni - Bischofshofen kwalifikacje Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z kwalifikacji do konkursu w Bischofshofen, ostatniego w ramach 71. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Start kwalifikacji o 16:30, bądźcie z nami!

Sytuacja przed ostatnim konkursem w Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2022/2023 jest już niemal wyjaśniona. Norweg Halvor Egner Granerud prowadzi w klasyfikacji generalnej z przewagę 23 punktów nad Dawidem Kubackim. Polak zrobi wszystko, by go dogonić, ale w Insbrucku Granerud pokazał już, że nawet jeśli nie wyjdzie mu jeden skok, to w kolejnym potrafi zmieść konkurencję. Najpierw jednak zawodnicy muszą się zakwalifikować, aby można było ustalić pary, w których będą skakać w piątkowych zawodach.

Pamiętajmy jednak, że zawody w ramach Turnieju Czterech Skoczni zaliczane są także do Pucharu Świata, nie można więc załamywać się nawet, gdy Kubacki ostatecznie nie sięgnie po Złotego Orła. Ważne, by zajął wysokie miejsce, a niewykluczone, że tak jak w Insbrucku, może zająć pierwsze miejsce i powiększyć swoją przewagę w walce o Kryształową Kulę tuż przed zawodami w Zakopanem. Relację z kwalifikacji w Bischofshofen możecie śledzić na żywo na sport.se.pl. Zapraszamy!