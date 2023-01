Dawid Kubacki nie gryzł się w język po konkursie w Insbrucku. Lider PŚ dobitnie o swoich szansach na wygraną w TCS

Ten film ze skoczni w Innsbrucku mrozi krew w żyłach! Pokazali, co tak naprawdę widzą skoczkowie podczas lotu, wielu poczuje strach

Długo na to czekała

Dawid Kubacki zabrał głos po konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Reprezentant Polski, który wygrał konkurs na skoczni w Innsbrucku powiedział dobitnie, czy wierzy w to, aby mógł zwyciężyć w samym cyklu zawodów. Padły dobitne słowa, nie ma cienia wątpliwości.

Mimo że Polak zwyciężył na skoczni w Innsbrucku, to jego triumf został przyćmiony przez świetną dyspozycję Graneruda, który zajął drugie miejsce i nadal ma dużą przewagę nad Polakiem w kwalifikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Reprezentant Polski podsumował konkurs w krótkiej rozmowie z telewizją i powiedział, że generalnie jest zadowolony z tego, co udało mu się osiagnąć, ale nie wierzy do końca, aby móc zwyciężyć w turnieju.

- Całkiem porządna. W tej drugiej serii mogło być lepiej, ale jestem zadowolony, pierwsze miejsce zawsze jest fajne. (....) Fajnie jest dzisiaj, ale trzeba wracać do pracy. Teraz jest po zawodach. Taka po prostu jest sytuacja, walczymy dalej i tyle - powiedział Kubacki o swoim zwycięstwie