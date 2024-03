O której godzinie skoki dzisiaj poniedziałek 11.03.2024 Raw Air O której dzsiaj skoki narciarskie 11 marca 2024

Trwa Raw Air. Po konkursach w Oslo rywalizacja przenosi się do Trondheim. Do dobrych skoków wrócił Aleksander Zniszczołł. W niedzielę zajął 10. miejsce. – Trzeba mieć szczęście, bo ta skocznia jest francowata – mówił jeszcze w piątek Zniszczoł, któremu obiekt bardzo nie odpowiadał. Potwierdził to sobotni konkurs, w którym Olek w ogóle nie zdołał awansować do najlepszej „30”.

Wczoraj było zupełnie inaczej. Już w kwalifikacjach (wliczane są do łącznej klasyfikacji Raw Air) zajął 5. miejsce, a w konkursie potwierdził, że mija mu niechęć do tej skoczni. W pierwszej serii skoczył 126 metrów, co dało mu 16. miejsce. W drugiej serii miał wynik o 2 metry krótszy, ale wskoczył na 10. miejsce, bo kilku rywali zepsuło próby. To były pierwsze punkty Olka w Pucharze Świata na tej skoczni. – Nie do końca ją odczarowałem, ale punkty zdobyłem i to się liczy – powiedział po konkursie Zniszczoł w Eurosporcie. – Skok w kwalifikacjach był na wysokim poziomie, a zawodach nie były już tak dobre. Dobrze, że to Oslo już się kończy – dodał.

Pozytywnie można też ocenić występ Macieja Kota, który w obu konkursach znalazł się w „30” i powiększył skromne konto punktowe w PŚ. Najlepszy z Polaków w klasyfikacji Raw Air jest Piotr Żyła, który zajmuje 14. miejsce (w sobotę był 11), ale to i tak poniżej oczekiwań. Zawiedli Kamil Stoch, a szczególnie Dawid Kubacki. „Mustaf” nie potrafił w żadnym z dwóch konkursów wskoczyć do finałowej serii. Następny konkurs cyklu Raw Air we wtorek na skoczni w Trondheim.

Trwa Raw Air. Kibice skoków narciarskich muszą uzbroić się w cierpliwość, bo poniedziałek 11 marca 2024 to dzień przerwy. Dalszy ciąg rywalizacji we wtorek 12 marca 2024 - konkurs indywidualny w Trondheim. Początek pierwszej serii o godzinie 16.

Wtorek, 12.03.202414:30 - Oficjalny trening HS10516:00 - Pierwsza seria konkursowa HS105