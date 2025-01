Niespodziewane wieści ws. Andrzeja Dudy w MKOl! To koniec? Zapadły decyzje

Miała być próba generalna przed przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi, a będzie jedynie próba generalna przed Pucharem Świata. W Zakopanem odbędą się mistrzostwa Polski. Polskiego czempionatu by teraz nie było, gdyby nie nieudolność FIS. Odwołano konkursy w Predazzo, gdzie już za rok odbędzie się walka o olimpijskie medale. To dlatego, że skocznia nie jest gotowa. Stworzył się poważny problem, bowiem trudno będzie zorganizować poważną próbę przedolimpijską, pozostanie jedynie jesień i konkursy Grand Prix na igelicie.

Dla kogo więc złoto mistrzostw Polski? Faworytem konkursu będzie oczywiście Paweł Wąsek, ósmy skoczek 73. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Reszta stawki poszukuje formy, a MP w Zakopanem będą dla trenera Thomasa Thurnbichlera "castingiem". Austriak podczas Pucharu Świata w Zakopanem będzie mógł skorzystać tylko z pięciu zawodników. Dwie szanse na skorzystanie z tzw. kwoty krajowej miały już miejsce w Wiśle. Wszystko wskazuje na to, że najlepsi podczas mistrzostw Polski załapią się do kadry na PŚ. Chyba, że ktoś zaskoczy w Klingenthal podczas Pucharu Kontynentalnego. Do Niemiec wybiorą się Tymoteusz Amilkiewicz, Klemens Joniak, Kacper Juroszek i Maciej Kot.

Skoki dzisiaj piątek 10 stycznia 2025 Czy są dzisiaj skoki narciarskie?

W piątek zazwyczaj odbywają się kwalifikacje, ale kibice skoków narciarskich muszą uzbroić się w cierpliwość. Początek zmagań w Mistrzostwach Polski w Zakopanem w sobotę 11 stycznia 2025. Poniżej program zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW MP W ZAKOPANEM:

Sobota, 11.01.2025

14:30 - Oficjalny trening

15:30 - Seria próbna

17:15 - Pierwsza seria konkursu kobiet (TVP Sport)

17:30 - Pierwsza seria konkursu mężczyzn (TVP Sport)

