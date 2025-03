To był wreszcie bardzo dobry dzień polskich skoków narciarskich. W końcu Polak wywalczył wymarzone miejsce na podium. Paweł Wąsek zajął trzecie miejsce w sobotnim konkursie PŚ w Lahti. Po pierwszej serii zajmował trzecie miejsce i obronił ją w drugiej. - Bardzo, bardzo dużo stresu było. Chciałem się skoncentrować na tym co mam do zrobienia, ale co chwile ta koncentracja uciekała przez to co się działo dookoła, ale finalnie chyba dobrze wyszło Nie do końca wiedziałem co się dzieje. Fajne uczucie - dzielił się wrażeniami Paweł Wąsek w rozmowie z Eurosportem.

Pucharu Świat przeniósł się do fińskiego Lahti. Rywalizacja toczy się na skoczni Salpausselkä (HS130). Trener Thomas Thurnbichler w sobotę postawił na tak sam skład reprezentacji Polski jak podczas zawodów cyklu Raw Air. Na skoczni w Lahti zobaczyliśmy zatem Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego oraz Macieja Kota. Polscy skoczkowie wygrali aż sześć indywidualnych konkursów PŚ, które odbywały się na w Lahti. Po trzy wygrane na tej skoczni zanotowali Adam Małysz (dwukrotnie w 2003 i raz w 2007 roku) oraz Kamil Stoch, który wygrał tam w 2014, 2018 i 2019 roku.

Na niedziele zaplanowany jest konkurs duetów, a z tej okazji trener Thomas Thurnbichler musiał zdecydować, którzy z Polaków w nim wystąpią. Szkoleniowiec postawić na Pawła Wąska, który zajął 3. miejsce w konkursie indywidualnym, a także na Dawida Kubackiego. Doświadczony skoczek w Lahti zakończył rywalizację na 23. pozycji.

Skoki narciarskie dzisiaj niedziela 23.03.2025 O której godzinie?

Na niedzielę 23 marca zaplanowano konkurs duetów Pucharu Świata w Lahti. Pierwsza seria konkursu o godzinie 16.3. Transmisja TV na antenie TVN, Eurosportu 1 i online na platformie MAX.

Program zawodów PŚ w Lahti

Niedziela, 23.03.2025

15:30 - Seria próbna

16:30 - Konkurs duetów

