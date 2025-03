Tenisowy Enea Poznań Open 2025 z wyższą rangą. To będzie wspaniałe święto tenisa

O której godzinie skoki dzisiaj? W piątek 21 marca konkurs FIC Cup w Zakopanem

Już dzisiaj finałowy konkurs FIS Cup na Wielkiej Krokwi (HS140) w Zakopanem. Jest to impreza przewidziana dla skoczków, którzy nie mieszczą się w składach reprezentacji na zawody Pucharu świata oraz Pucharu Kontynentalnego. Na starcie konkursu ujrzymy dziesięciu reprezentantów Polski - Klemens Joniak, Mateusz Mysza, Tymoteusz Amilkiewicz , Konrad Tomasiak, Wiktor Szozda, Tomasz Pilch, Adam Niżnik, Jan Galica, Kacper Tomasiak i Szymon Byrski. Początek piątkowego konkurs FIS Cup w Zakopanem o godzinie 9. Transmisja w TVP Sport,.

Skoki narciarskie dzisiaj: W piątek 21.03 konkurs kobiet, PŚ w Lahti

W piątek 21 marca powalczą też skoczkinie narciarskie w Pucharze Świata w Lahti. Po rywalizacji w Vikersund rywalizacji przenosi się do do Finlandii, na skocznię Salpausselkä (HS130). Na tym obiekcie odbędą się finałowe zawody PŚ kobiet w sezonie 2024/25. Do tych zmagań przystąpią dwie reprezentantki Polski: Anna Twardosz i Pola Bełtowska. Początek konkursu indywidualnego PŚ kobiet w Lahti o godzinie 14.50

Skoki mężczyzn dopiero w sobotę! PŚ w Lahti

Na skoczni Salpausselkä (HS130) w Lahti powalczą również mężczyźni, ale ich rywalizacja zacznie się w sobotę. Poniżej program PŚ w Lahti w rywalizacji skoczków narciarskich.

Sobota, 22.03.2025

13:15 - Oficjalny trening mężczyzn

15:00 - Kwalifikacje mężczyzn

16:35 - Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 23.03.2025

15:30 - Seria próbna mężczyzn

16:30 - Konkurs duetów

Quiz. Sprawdź, czy rozpoznasz kultowych skoczków narciarskich. Już pierwsze pytanie sprawi problemy Pytanie 1 z 8 Kto to jest? Stefan Kraft Gregor Schlierenzauer Andreas Felder Następne pytanie