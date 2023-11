O wykształceniu Przemysława Babiarza wiedziało niewielu. Chciał robić w życiu zupełnie coś innego

Przemysław Babiarz to bez wątpienia człowiek wielu talentów i o szerokich horyzontach. Jako dziennikarz sportowy od igrzysk olimpijskich Barcelona 1992 umila telewidzom transmisje z najważniejszych imprez na świecie. Oprócz tego w Telewizji Polskiej prowadzi szereg teleturniejów i programów rozrywkowych. Jednak jego życie mogło potoczyć się zupełnie inaczej. Dziennikarzem został po odebraniu wykształcenia, które predestynowało go do zupełnie innych osiągnięć zawodowych. Niewiele brakowało, by na stałe swoje życie połączył z... aktorstwem. Wszystko zaczęło się w 1985 roku, ale najwyraźniej to w dziennikarstwie odnalazł to, co kocha najbardziej.

Wykształcenie Przemysława Babiarza. Niewielu o tym wiedziało

Przemysław Babiarz pochodzi z Przemyśla. W tym podkarpackim mieście skończył I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia na kierunku teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1985 roku postanowił dalej rozwijać się w kierunku sztuki. Zaczął naukę na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Jako aktor pracował w latach 1989-1992. Występował na deskach Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

Przemysław Babiarz - człowiek orkiestra

Doświadczenie aktorskie z pewnością sprawiło, że wejście do telewizji było dla Przemysława Babiarza dużo prostsze. Przed kamerami od lat czuje się jak ryba w wodzie. To jednak nie wszystkie talenty popularnego dziennikarza sportowego i prezentera Telewizji Publicznej. Babiarz znany jest także jako mówca motywacyjny oraz prowadzący szkolenia z przemawiania publicznego.