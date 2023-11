Czas leci nieubłaganie. Mariusz Wlazły pokazał, jak teraz wygląda i się zaczęło

Mariusz Wlazły. Tego imienia i nazwiska żadnemu kibicowi sportu w Polsce z pewnością nie trzeba przedstawiać. Nawet osoby niespecjalnie interesujące się siatkówką, są świadome jak wiele zrobił on dla tej dyscypliny w naszym kraju. Wlazły w latach swojej świetności dźwigał ciężar gry biało-czerwonych i prowadził ich do największych sukcesów. Obecnie jest już na zasłużonej emeryturze, ale to nie znaczy, że przestał być obiektem zainteresowania kibiców. Udowadniają to komentarze, jakie posypały się pod jednym z nowszych zdjęć byłego siatkarza na Instagramie.

Tak wygląda teraz Mariusz Wlazły

Okazja do napisania kolejnego wpisu w mediach społecznościowych była nie byle jaka. Mariusz Wlazły dołączył bowiem do elitarnego grona 40-latków. Dla wielu to zaskoczenie, jak szybko leci czas, ale jego upływ jest po prostu nieubłagany. Sam Wlazły trzyma się fantastycznie. Wciąż na jego twarzy gości szeroki uśmiech i pozytywne nastawienie do otaczającej go rzeczywistości. Po zakończeniu kariery wciąż wygląda jak aktywny sportowiec i tego z pewnością wielu 40-latków może mu zazdrościć.

Lawina komentarzy pod zdjęciem Wlazłego

"40 lat minęło jak jeden dzień... Dziękuję Wam za wszystkie życzenia urodzinowe. Miłego, pogodnego dnia Wam życzę" - napisał przy zdjęciu znad morza Mariusz Wlazły. Nie trzeba było długo czekać na reakcję obserwujących konto byłego siatkarza. Setki kibiców prześcigały się w składaniu urodzinowych życzeń idolowi. Oprócz szczęścia fani życzyli również zdrowia, uśmiechu i sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym.