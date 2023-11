Bartosz Kurek od wielu lat mieszka na co dzień w Japonii, reprezentując barwy tamtejszego Wolf Dogs Nagoya. Gwiazdor reprezentacji Polski nie może narzekać ani na ogromną popularność, którą cieszy się również w kraju kwitnącej wiśni, ani na brak pieniędzy, bowiem obecnie jest jednym z najlepiej zarabiających siatkarzy na świecie. Ogromną część swojego życia Kurek, co oczywiste, poświęca jednak na treningi i doskonalenie formy, przez co nie zawsze ma on czas na "przyziemne" rzeczy. Okazuje się, że nie inaczej jest w przypadku przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.

Wielu złapie się za głowę słysząc, jak Bartosz Kurek spędza święta Bożego Narodzenia. Chodzi o tradycję

Gwiazdor biało-czerwonych wraz ze swoją partnerką są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, dzięki czemu ich fani mogą zajrzeć do ich życia prywatnego. Po jednej z takich relacji internauci mogli się jednak dowiedzieć, że od lat w domu Bartosza Kurka nie pojawił się jeden z najważniejszych elementów świątecznych, a więc choinka.

Wryło nas kiedy wydało się, jak Bartosz Kurek spędza święta Bożego Narodzenia! Dla wielu do niedopuszczalne

- Może po 4 latach ogarniemy w końcu jakąś choinkę? - dopytywała na Instagram Stories partnerka gwiazdora reprezentacji Polski. - Nie mogę niczego obiecać - odparł krótko Bartosz Kurek jasno dając do zrozumienia, że w ostatnich latach w świątecznym okresie w ich domu w Japonii brakowało przystrojonej choinki. Wychodzi więc na to, że odkąd Bartosz Kurek opuścił Polskę i przeniósł się najpierw do Włoch, a później do Japonii nie kultywuje już tej tradycji.

