Wybuchła potężna afera z Tadeuszem Sznukiem. Prowadzący teleturniej musiał zareagować

Tadeusz Sznuk znowu na ustach wszystkich. Prowadzący teleturniej "Jeden z dziesięciu" od lat na wizji popisuje się błyskotliwością, wiedzą i wielką estymą. Nic dziwnego, że do tego pracownika Telewizji Polskiej chyba wszyscy telewidzowie mają ogromny szacunek. W jednym z ostatnich odcinków w finale pojawił się pan Artur. Zawodnik radził sobie doskonale i zakończył zmagania z maksymalną (!) liczbą punktów. Nikt nie pamięta innego zawodnika z takim dorobkiem. Nic dziwnego, że cała sytuacja była szeroko komentowana w sieci. Pojawiało się mnóstwo opinii z pochwałami dla startującego. Całą sytuację marketingowo chciała wykorzystać Korona Kielce. Na klubowych mediach społecznościowych pojawiła się przeróbka odcinka z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Afera po filmie Korony Kielce z Tadeuszem Sznukiem

Po publikacji materiału internet był mocno podzielony. Jedni uważali, że to świetny pomysł i ciekawy sposób, by nakłonić kibiców do przyjścia na stadion w Kielcach. Nie brakowało jednak też głosów, w których mówiono o nielegalnym wykorzystaniu wizerunku Tadeusza Sznuka. Głos prowadzącego był bowiem wygenerowany przez AI i o to wszystkim chodziło. Pożar wybuchł, a klub ze stolicy Gór Świętokrzyskich szybko zaczął go gasić. O efektach poinformował na Twitterze Łukasz Jabłoński. Prezes Korony przedstawił też reakcję samego Tadeusza Sznuka.

Tadeusz Sznuk odpowiedział na film Korony

Po tym jak w sieci zawrzało, prezes Jabłoński postanowił zadzwonić do prowadzącego teleturniej "Jeden z dziesięciu". Panowie odbyli, jak można wnioskować, dość sympatyczną rozmowę, której przebieg relacjonował sternik "Złocisto-Krwistych" na Twitterze. "Niestety czasem tak bywa, że wzniecamy „pożar” i trzeba go gasić, stawić mu czoła. Przed chwilą odbyłem przeeeeeeemiłą rozmowę z Panem Tadeuszem Sznukiem. Zapewnił mnie, że jeżeli tylko zdrowie pozwoli, to przyjedzie do Kielc na mecz Korony. Podjęliśmy również kontakt z producentem i TVP. Od AI raczej nie uciekniemy, ale możliwości, jakie daje ta technologia, budzą wątpliwości. Niestety kreatywność z wykorzystaniem różnych zdjęć i filmów często balansuje na krawędzi prawa i łatwo ją przekroczyć, oczywiście to nie jest żadnym usprawiedliwieniem" - napisał na portalu społecznościowym Łukasz Jabłoński.