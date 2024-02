Ronaldo usłyszał „Messi!” i wykonał nieprzyzwoity gest. Słynny Portugalczyk odsunięty od gry w lidze saudyjskiej

Co nabroił legendarny piłkarz? Ronaldo został zawieszony na jeden mecz za wykonanie gestu uznanego powszechnie za nieprzyzwoity. Ponadto komisja orzekła, że 39-letni gracz musi zapłacić grzywnę w wysokości 10 000 riali saudyjskich (2666 dolarów) na rzecz krajowej federacji, a także 20 000 riali na rzecz Al-Shabab w celu pokrycia kosztów związanych ze złożeniem skargi. Jak dodano, od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Krzyczeli do niego „Messi!”. Ostra reakcja

W trakcie niedzielnego spotkania saudyjskiej ekstraklasy z Al Shabab, wygranego przez drużynę Ronaldo na boisku rywala 3:2 (Portugalczyk zdobył bramkę z rzutu karnego), fani gospodarzy wygwizdywali go i krzyczeli „Messi, Messi!”.

W reakcji na to, jak wynikało z filmów opublikowanych w mediach społecznościowych (kamery telewizyjne nie zarejestrowały tego zdarzenia), po ostatnim gwizdku sędziego słynny piłkarz, patrząc w kierunku kibiców, przyłożył dłoń do ucha, a po chwili skierował ją w okolice podbrzusza i zaczął machać ręką do przodu. Zostało to odebrane jako niegrzeczny, wręcz obsceniczny gest.

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki, mistrz Europy z 2016 roku, to jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Wciąż prezentuje wysoką formę. Był najskuteczniejszym piłkarzem na świecie w 2023 roku – zdobył we wszystkich rozgrywkach, licząc z meczami reprezentacji, 54 bramki.

