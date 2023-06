Od tego zdjęcia Agaty Sieramskiej zakręci wam się w głowie. Seksapil aż wylewa się z ekranu, partnerka Milika pokazała boskie ciało

W taki sposób Zlatan Ibrahimović osłodził sobie zakończenie kariery. Wydał na to ogromną kasę

Arkadiusz Milik ma za sobą całkiem udany sezon w Juventusie, choć należy przyznać, że zdecydowanie lepiej Polak radził sobie w pierwszej części sezonu. Wiosną nie imponował skutecznością, tak jak wcześniej, ale wciąż zdaje się, że władze „Starej Damy” są zadowolone z wypożyczenia napastnika i sprowadzą go do siebie z Marsylii na stałe. Należy jednak pamiętać, że Juventus boryka się ze sporymi problemami natury prawnej i ciężko przewidzieć również ruchy transferowe klubu z Turynu, który także finansowo będzie musiał się pilnować – w przyszłym sezonie „Juve” zagra jedynie w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Milik raczej nie powinien się martwić o swoją przyszłość, a powodzi mu się również w sferze prywatnej – polski napastnik pozostaje w związku z piękną Agatą Sieramską, która potrafi zachwycić swoją urodą.

Agata Sieramska odsłoniła boskie ciało, fala komentarzy

Agata Sieramska na co dzień zajmuje się fitnessem i widać to jak na dłoni, jeśli spojrzy się na jej wysportowane ciało. Partnerka Milika już od lat prowadzi treningi i zachęca inne kobiety do zadbania o swoją kondycję i ciało. W mediach społecznościowych, oprócz różnych treningów, Agata Sieramska publikuje także dużo prywatnych fotografii.

Tym razem dziewczyna napastnika Juventusu postanowiła wybrać się na plażę i oczywiście w takie miejsce wybrała się w bikini. Na udostępnionych przez nią zdjęciach widać dobrze jej wysportowane, seksowne ciało. W komentarzach momentalnie pojawiły się zachwyty nad formą Sieramskiej. „Bogini” napisała Ewa Chodakowska, „Piękna”, „Kobieta ogień”, „Wow”, „Cudna”, „Jesteś przepiękna”, „Nasza piękna trenerka!” czytamy w kolejnych komentarzach.