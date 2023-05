Dziewczyna Milika wyszła na miasto w kusym stroju! Odsłoniła dekolt i brzuch w miejscu publicznym, to przyciąga uwagę

Polonia Warszawa to zrobiła! Czarne Koszule wracają na salony

Arkadiusz Milik i Agata Sieramska już od dłuższego czasu spotykają się ze sobą. Wszystko wskazuje na to, że parze się układa, bo często pozują oni razem do zdjęć i nierzadko wiele z nich udostępniają w mediach społecznościowych. W nich aktywniejsza jest oczywiście Sieramska, która prowadzi w ten sposób także swoje treningi fitness, który zajmowała się już dużo wcześniej. Teraz na pewno ma szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców, a jej profil na Instagramie jest coraz popularniejszy. Oprócz zajęć pojawiają się na nim jednak także prywatne zdjęcia, a teraz na jednym z nich partnerka reprezentanta Polski pokazała swoje wysportowane ciało.

Agata Sieramska założyła jedynie stanik oraz marynarkę i poszła w miasto

Agata Sieramska już nie raz udowadniała, że nie boi się odsłaniać swojego wysportowanego ciała. Na jej profilu na Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć, a część z nich możecie zobaczyć w poniższej galerii poniżej. Partnerka Arkadiusza Milika tym razem postanowiła się pochwalić niezwykle ciekawą kreacją.

Sieramska tym razem na wyjście z domu postanowiła założyć długie czarne spodnie, a na górę ubrała tylko... czarny stanik i kremową marynarkę. To sprawiało, że odsłaniała duży dekolt oraz cały brzuch, który oczywiście robi wrażenie z racji na regularne treningi partnerki Milika. Pod postem pojawiło się wiele przychylnych komentarzy, a polubiła go m.in. Anna Lewandowska.