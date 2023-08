Oficjalnie: PSG daje zgodę na transfer, Neymar zagra w Arabii Saudyjskiej

Neymar, który dołączył do PSG za rekordową kwotę 222 mln euro w 2017 roku (kontrakt obowiązywał do 2025 r.), nie zagrał w ostatnim meczu ligowym z Lorient. Trener Luis Enrique pogodził się już z tym, że nie będzie go uwzględniał w planach sportowych na nowy sezon Ligue 1. Jak pisze BBC, które informuje o decyzji Francuzów, nowa strategia francuskiego klubu ma polegać na odejściu od gromadzenia w jednej drużynie supergwiazd futbolu.

Kibice i piłkarze Lecha Poznań mają powody do obaw

Wcześniej w tym roku PSG opuścił Lionel Messi (gra w amerykańskiej lidze MLS). Z trójki „Galacticos” w Paryżu pozostał Kylian Mbappe, po tym jak porozumiał się co do nowych warunków kontraktowych i odłożył plany odejścia do Realu Madryt. Jednak i jego kuszą szejkowie z Al-Hilal, którzy mieli złożyć ofertę na rekordową sumę 300 mln euro. Na razie reprezentant Francji wrócił do treningów z PSG,

Szaleństwo transferowe Arabów

Nie ustaje szaleństwo transferowe klubów saudyjskich. Tamtejsza liga ma ambicje stać się najlepszą na świecie w ciągu kilku lat. Zasilili ją już tacy piłkarze jak: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, Jordan Henderson, Ruben Neves, Sadio Mane i Roberto Firmino.

Piłkarz Bayernu brutalnie zaatakowany w internecie. To czysty rasizm, władze klubu są wściekłe

Neymar zarabiał około 25 milionów euro rocznie w PSG, w którym rozegrał 173 meczów, pomagając klubowi zdobyć 13 trofeów, w tym pięć tytułów Ligue 1, a także dotrzeć do finału Ligi Mistrzów 2020. Miał jednak także problemy z urazami, przez które opuszczał mecze klubu i kadry. Przeszedł w marcu operację, która spowodowała, że opuścił resztę sezonu i wznowił treningi dopiero w lipcu.