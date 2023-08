Kibice i piłkarze Lecha Poznań mają powody do obaw. Spotka się z Kolejorzem po tym, jak zaszedł za skórę Lewandowskiemu i jego kolegom

Piękna miss przyjechała do Polski specjalnie na mecz Lecha Poznań. Nie dacie wiary, co robiła na stadionie! Od jej zdjęć serce bije szybciej

Przez długi czas meczu Lecha ze Spartakiem w Poznaniu wydawało się, że "Kolejorz" zbuduje bezpieczną zaliczkę. Ćwierćfinalista Ligi Konferencji Europy z poprzedniego sezonu był zdecydowanie lepszą drużyną, ale przy wyniku 2:0 pozwolił sobie na utratę koncentracji, przez co mecz zakończył się rezultatem 2:1. Ta kontaktowa bramka wlała mnóstwo nadziei w serca kibiców i piłkarzy z Trnawy, którzy przed własną publicznością powalczą o sprawienie sensacji. Lecha czeka trudne zadanie, ale wszyscy związani z "Kolejorzem" wierzą w szczęśliwe zakończenie. Nawet jeśli obawy są coraz większe, choćby po wyborze sędziego głównego.

Zaszedł za skórę Lewandowskiemu, teraz posędziuje ważny mecz Lecha Poznań

W poniedziałek oficjalnie potwierdzono, że sędzią meczu Spartak - Lech będzie Cesar Soto Grado, o którym od niedzielnego wieczoru jest niezwykle głośno. To właśnie on był arbitrem spotkania Getafe - FC Barcelona, w którym nie brakowało kontrowersji. O trudnościach tego meczu najlepiej świadczy fakt, że Soto Grado pokazał aż 3 czerwone kartki i 10 żółtych. Piłkarze obu drużyn walczyli zaciekle i nie stronili od agresji, w czym niestety pogubił się hiszpański sędzia. Nie uniknął on wpadki, która miała wpływ na wynik meczu (0:0).

W doliczonym czasie gry Soto Grado nie podyktował ewidentnego rzutu karnego dla Barcelony, ponieważ po obejrzeniu powtórek dopatrzył się wcześniejszej ręki Gaviego. Sęk w tym, że pomocnik Barcy został nabity piłką przez rywala z minimalnej odległości i nie miał zamiaru zagrać tej piłki. Nie powinno się go za to karać, a późniejszy faul na Ronaldzie Araujo był ewidentny. Po meczu Getafe - FC Barcelona o Soto Grado jest naprawdę głośno i pozostaje mieć nadzieję, że w czwartek po meczu Lecha będą to same pozytywne głosy. Niepokój jest jednak spory, ponieważ w III rundzie el. LKE nie można korzystać z systemu VAR. Decyzje Hiszpana w Trnawie będą zatem wiążące.

10 kartek żółtych, 3 czerwone, kilka kontrowersji, a przede wszystkim brak rzutu karnego dla Barcelony w meczu z Getafe – tak sezon w La Liga zaczął sędzia Cesar Soto Grado z Hiszpanii. Ten sam, który będzie prowadzić rewanż Spartak Trnawa – Lech Poznań.https://t.co/kBUrplMxmD— Rafał Rostkowski (@RafalRostkowski) August 14, 2023