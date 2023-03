Ogromna zmiana w przepisach! Kibice będą mogli używać rac na stadionach, testowane jest nowe rozwiązanie

Pokazy pirotechniczne na meczach piłkarskich od lat są przedmiotem zażartej dyskusji. Wielu kibiców docenia walory estetyczne tych pokazów, jednak liczba negatywnych „skutków ubocznych” jest bardzo duża – zależnie od typu, ilości i miejsca odpalenia rac, potrafią one skutecznie przerwać spotkanie na kilka lub kilkanaście minut. Co więcej, kibole potrafią też rzucać race na murawę lub na sektory zajmowane przez drużynę przeciwną, a pamiętać należy też o zagrożeniu pożarowym. W wielu krajach, w tym także w Polsce, pirotechnika na stadionach jest zakazana, ale jak widać w zasadzie w każdej kolejce Ekstraklasy, zakaz ten niewiele jest w stanie przeciwdziałać. Dlatego, aby zwiększyć bezpieczeństwo na stadionach, we Francji postanowiono odejść od zakazu i uregulować pokazy pirotechniczne.

Wielka innowacja w sprawie rac na stadionach

Jak donosi „L'Equipe” francuskie władzy przyjęły dekret o zalegalizowaniu korzystania z pirotechniki na stadionach, choć oczywiście ma to się odbywać pod określonymi warunkami. Aby korzystać z pirotechniki kibice będą musieli porozumieć się z klubami oraz władzami lokalnymi, a pokaz będzie mógł odbyć się jedynie w wyznaczonym do tego miejscu i pod specjalnym nadzorem.

Póki co można nazwać to eksperymentem, bowiem w obecnej formie ma to trwać do 2026 roku i dotyczy wszystkich otwartych stadionów i rozgrywek, nie tylko piłkarskich. Warto będzie się przyglądać, jakie efekty przyniesie francuski eksperyment i czy uda się zbliżyć do złotego środka w kwestii używania pirotechniki na stadionach.