Piękna Kaja Tomaszewska z „The Traitors. Zdrajcy” ma sportową przeszłość. Została mistrzynią świata [GALERIA]

„The Traitors. Zdrajcy”. Kaja Tomaszewska jest mistrzynią świata krav-maga

Program „The Traitors. Zdrajcy” w TVN zyskał szybko dużą popularność. Rywalizacja przypomina popularną grę „Mafia”. Uczestnicy znajdują się w jednym zamku i są podzieleni na ekipę lojalnych oraz zdrajców. Zadaniem pierwszych jest wykrycie graczy, którzy mordują lojalnych. Misja zdrajców to wykluczenie przeciwnego zespołu z gry i pozostanie niezauważonym.

W drugiej edycji programu pojawiła się jedna sportsmenka. Kaja Tomaszewska to jedna z uczestniczek „The Traitors. Zdrajcy”. Gdy w pierwszym odcinku opowiedziała, że jest mistrzynią świata w krav-madze niewielu chciało jej uwierzyć. Co więcej, zawodnicy chcieli przetestować jej prawdziwe umiejętności. Mimo namów, Tomaszewska odmówiła, co rzuciło na nią pewne podejrzenia.

Okazuje się jednak, że od dziecka kocha sporty walki. Od najmłodszych lat trenowała jiu-jitsu, w którym ma czarny pas i tytuł senseia. Obecnie jest także instruktorem samoobrony. Jak czytamy na stronie TVN, zdobyła mistrzostwo świata podczas World Krav Maga Championship 2022 w Rzymie. Jest także mistrzynią Polski.

Zobacz zdjęcia Kai Tomaszewskiej z programu „The Traitors. Zdrajcy” w galerii poniżej.

Kaja Tomaszewska z „The Traitors. Zdrajcy”: Kocha sport i modeling

Jak się okazuje, Kaja Tomaszewska jest także wielką fanką modelingu. Trafiła do finału Miss Polski w 2023 roku. Rok później zajęła drugie miejsce w konkursie Miss Tourism World 2024.

Program „The Traitors. Zdrajcy” można oglądać na kanale TVN. Kolejne odcinki programu w niedzielę o 19:30.