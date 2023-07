Polak wicemistrzem świata w pływaniu! Ogromny sukces Krzysztofa Chmielewskiego

Dojdzie do transferu?

Krzysztof Chmielewski to jeden z największych polskich talentów w pływaniu, co udowodnił już dwa lata temu podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Wówczas został pierwszym Polakiem w olimpijskim finale od... 2012 roku. W nim zajął ostatnie, ósme miejsce z czasem 1:55,88 na dystansie 200 m stylem motylkowym, ale osiągnął to w wieku zaledwie 17 lat. Środowy sukces z japońskiej Fukuoki pokazuje, że jego talent rozwija się harmonijnie. Chmielewski już jako 19-latek został wicemistrzem świata, przegrywając jedynie z fantastycznym Marchandem. Trzeciego Japończyka Tomoru Hondę wyprzedził z kolei o zaledwie 0,04 s!

Krzysztof Chmielewski wicemistrzem świata w pływaniu

Wcześniej polscy kibice nie mieli wielu powodów do radości w trakcie pływackich MŚ. Finał z udziałem Chmielewskiego był zaledwie drugim, w którym wystąpił reprezentant Polski. We wtorek Ksawery Masiuk zajął szóste miejsce na 100 m stylem grzbietowym.

Warto dodać, że dystans 200 m delfinem jest wyjątkowo polski. To właśnie w tej konkurencji specjalizowali się Otylia Jędrzejczak i Paweł Korzeniowski. Obydwoje zostali nawet mistrzami świata, a do grona naszych wybitnych medalistów dołączył właśnie Chmielewski.

Krzysztof Chmielewski🥈wicemistrzem świata na 200 metrów stylem motylkowym! Wielki sukces naszego 19-letniego talentu! 🇵🇱🔥 @sport_tvppl 📸 World Aquatics pic.twitter.com/Tlomer2YaI— Mateusz Górecki (@M_Gorecki) July 26, 2023