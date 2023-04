i Autor: pixabay.com - zdjęcie poglądowe Igrzyska Olimpijskie 2034 w Polsce? Kamil Bortniczuk zabrał głos w sprawie organizacji tej wielkiej imprezy

Wielkie zamieszanie z kwalifikacjami olimpijskimi

Polska nie zgadza się na przyjazd rosyjskich i białoruskich sportsmenek. Nie chcą podpisać pism potępiających wojnę w Ukrainie

W zawodach Pucharu Świata we florecie kobiet w Poznaniu od 21 do 23 kwietnia, będącym jednocześnie kwalifikacją olimpijską, wystąpi ponad 220 zawodniczek i 24 drużyny, ale w tym gronie zabraknie Rosjanek i Białorusinek. Losy imprezy ważyły się do poniedziałku, 3 kwietnia. Ostatecznie strona polska postawiła na swoim.