35-letni polski sportowiec uległ tragicznemu wypadkowi we Włoszech. Lekarze niczego nie mogli zrobić

Do wypadku doszło podczas czwartego wyścigu galopowego nagrody Oleandro, na dystansie 3500 metrów na hipodromie San Rossore.W połowie dystansu koń War Brave uderzył w przeszkodę, powodując upadek dżokeja na ziemię. Do szpitala Polak mieszkający we Włoszech trafił w bardzo ciężkim stanie. Miał obrażenia głowy i klatki piersiowej.

Jak poinformowała agencja Ansa, koń, który odniósł ciężkie obrażenia został uśpiony na mocy decyzji weterynarzy. Świadkiem upadku 35-latka z konia były siedzące na trybunie jego żona z córką.

