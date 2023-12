Pobity sędzia piłkarski opuścił szpital. Napastnicy zostali aresztowani

Borek szczerze o aferze ze Stanowskim. Te słowa go zabolały, musiał to skomentować

Prezes klubu piłkarskiego Ankaragucu – Faruk Koca, który dopuścił się napaści na arbitra, został aresztowany we wtorek. To właśnie on po zremisowanym 1:1 spotkaniu swojej drużyny z Caykur Rizespor wbiegł na murawę i uderzył Melera pięścią w twarz. W związku z wydarzeniami z ostatniego weekendu wszystkie ligi tureckie zostały zawieszone, ale federacja twierdzi, że zostaną wznowione 19 grudnia.

Meler został w środę wypisany ze szpitala z opuchniętym okiem. 37-latek jest jednym z najlepszych sędziów w Turcji i sędziuje mecze międzynarodowe pod egidą FIFA. Znajduje się także w gronie najlepszych sędziów UEFA. Prezes Tureckiego Związku Piłkarskiego powiedział na środowej konferencji prasowej, że nie ma wątpliwości, iż Meler będzie sędziował na EURO 2024 w Niemczech. – Nie ma możliwości, aby w tej chwili zrezygnował z sędziowania – powiedział Buyukeksi.

Po tym incydencie szefowie tureckiej piłki nożnej zawiesili wszystkie ligi, ale prezes Buyukeksi potwierdził, że ten stan niebawem się zakończy.

– Zdecydowaliśmy się przełożyć mecze we wszystkich ligach na czas nieokreślony. Dzisiaj jednak podjęliśmy decyzję, że rozgrywki zostaną wznowione we wtorek, 19 grudnia – powiedział, dodając, że przełożone mecze z tego tygodnia będą rozegrane 10 stycznia.



Mehmet Yorubulut, ordynator szpitala Acibadem, powiedział, że Meler ma spuchnięte oko, ale jego stan jest dobry. Minister sprawiedliwości Yilmaz Tunc przekazał, że Koca i dwie inne osoby zostały aresztowane, a wobec trzech innych podejrzanych wydano decyzję o kontroli sądowej.

Tymczasem prezes Koca, czyli prowodyr zajścia, wydał oświadczenie, w którym zrezygnował z funkcji prezesa klubu Ankaragucu i przeprosił za swoje czyny. Jak stwierdził, odczuwa „wielkie zawstydzenie” z powodu „poważnego incydentu”, który spowodował.

FIFA-Schiedsrichter Hali Umut Meler brutal niedergetreten. 🙄🙊 pic.twitter.com/HaXfZDEnKb— IG Schiedsrichter (@IgSchiri) December 11, 2023