Prawie 2 tysiące adeptów pływania podążało „Śladami Mistrzów” w 2023 roku

- „Śladami Mistrzów” to ogromna dawka wiedzy. Dzieci mogą wziąć czynny udział w wykładach z dietetyki i psychologii, poznać historie wybitnych polskich pływaków i przekonać się, że nasza dyscyplina jest wspaniała. Chcemy ukierunkować uczestników tych wydarzeń na rozwój sportowy. Młodzi sportowcy słuchają jak ze swoją karierą radzili sobie mistrzowie, by później móc pójść w ich ślady. Cieszę się, że w tym roku zgromadziliśmy tak dużą liczbę chętnych. To pokazuje, że dzieci chcą się poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia – mówi Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego.

Projekt Śladami Mistrzów został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Akcję wspiera również sponsor główny Polskiego Związku Pływackiego – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wydarzenia były całkowicie bezpłatne i skierowane do dzieci w wieku 10-14 lat, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę o sporcie oraz poznać inspirujące historie osób, które w pływaniu sięgały po najwyższe laury.

Na przestrzeni całego roku gośćmi specjalnymi byli wybitni zawodnicy, którzy święcili sukcesy na arenach międzynarodowych – między innymi Otylia Jędrzejczak, Paulina Barzycka, Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk, Marek Krawczyk czy Wojciech Wojdak.

Wszyscy chętnie dzielili się opowieściami o tym, jak przebiegała ich kariera, ile poświęcili by stanąć na szczycie i jak radzili sobie z trudnościami. Mówili dlaczego warto trenować i jak pływanie wpłynęło na ich życie. Odpowiadali też na najrozmaitsze pytania kierowane od młodych uczestników warsztatów.

– Lubię tego typu wydarzenia, młodzi ludzie są spontaniczni i fantastyczni, często zadają bardzo ciekawe pytania. Chcą się jak najwięcej dowiedzieć, nie zawsze na tematy czysto sportowe – opowiadała w Gdańsku Urbańczyk – olimpijka, medalistka mistrzostw świata i mistrzyni Europy. – Nigdy nie miałam okazji do takich spotkań w moim dzieciństwie. Mam nadzieję że teraz dzieciaki będą w stanie jak najwięcej z nich skorzystać – dodawała.

Każde spotkanie rozpoczynało się od zajęć z dietetykiem i psychologiem sportu. Dzieci dowiadywały się na co zwracać uwagę przy codziennym odżywianiu i co warto pić przed, w trakcie i po treningu. Mogły też wysłuchać wykładu o wyznaczaniu celów, skupieniu przed startem i radzeniu sobie ze stresem.

Co więcej, podczas ostatniego spotkania w 2023 roku młodzi pływacy wzięli udział w specjalnych warsztatach. Na pływalni w Białymstoku poprowadzili je Beata Kamińska, Jan Świtkowski, Maciej Lewandowski i Artur Paczyński.

Wszyscy uczestnicy otrzymywali pakiety przygotowane przez Polski Związek Pływacki oraz certyfikaty z autografami mistrzów.

- Takie inicjatywy są bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że dadzą dzieciom motywację, by jak najdłużej zostawały przy naszym sporcie i wierzyły w swoje marzenia – podsumowuje Jędrzejczak.