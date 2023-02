Puchar Polski w piłce wodnej jedzie do Łodzi! ŁSTW najlepsze w Final Eight

Co to był za mecz!

Łodzianie, którzy są przecież aktualnymi mistrzami kraju, po pierwszej połowie rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2022/23 zajmują dopiero czwartą pozycję w tabeli i nie byli zbyt często wymieniani wśród najpoważniejszych kandydatów do zdobycia trofeum. Przez cały weekend pokazali jednak pełnię swoich możliwości, znakomite przygotowanie i doświadczenie.

W ćwierćfinale pokonali Waterpolo Poznań 7:5, a w półfinale zmierzyli się z będącymi w bardzo dobrej dyspozycji gospodarzami turnieju, zawodnikami WTS Polonii Bytom. Wygrali całe spotkanie 12:10 i mogli szykować się do niedzielnego starcia o puchar. – Uważam, że to był mini finał. Zespół z Bytomia prezentuje znakomite przygotowanie fizyczne i pływackie. Miesiąc temu przegraliśmy tutaj w meczu ligowym 4:12. Oni byli pewni, że ten mecz wygrają, a sport jest tak piękną dziedziną życia, że nic nie można przewidzieć – mówił przed rozpoczęciem niedzielnego finału trener Kujawa. Rozgrywki Pucharu Polski wspiera sponsor główny Polskiego Związku Pływackiego PGE Polska Grupa Energetyczna.

Rywalami ŁSTW zostali waterpoliści AZS UW, którzy po drodze do decydującego starcia nie dali szans Neptunowi Uniwersytet Łódzki i Alfie Gorzów Wielkopolski.

Zawodnicy z Łodzi od początku narzucili rywalom swoje warunki, grając bardzo dobrze w defensywie. W pierwszych dwóch kwartach stracili tylko jedną bramkę – i to z rzutu karnego, który skutecznie wykonał Nikita Czupryna. Do bramki akademików ze stolicy trafili za to aż czterokrotnie. Zbudowali sobie przewagę, której w drugiej połowie spotkania już nie oddali. Ostatecznie wygrali 7:4 i zdobyli szesnasty Puchar Polski w historii klubu.

- Cieszę się niezmiernie. Drużyna z Warszawy to bardzo młody i bardzo waleczny zespół. Są to zawodnicy, którzy na co dzień trenują też na zgrupowaniach reprezentacji U-17, więc są wypływani. Ale mam wrażenie, że wygrało doświadczenie - mówił w pomeczowej wypowiedzi dla TVP Sport zawodnik zwycięskiej drużyny Michał Bar, wybrany MVP całego turnieju. - Dziś nie było łatwiej niż w półfinale. Wynik czasami nie odzwierciedla tego, co dzieje się w wodzie. Warszawianie to solidny zespół, wydaje mi się, że obecnie najbardziej ułożony taktycznie w naszej lidze – dodał.

- Puchar Polski nie odwzorowuje układu sił w rozgrywkach ligowych, a sport potrafi sprawiać niespodzianki. ŁSTW to bardzo doświadczona drużyna, w której jest kilku zawodników z przeszłością reprezentacyjną nawet sprzed prawie dziesięciu lat. Widać było, że teraz popracowali nad kondycją i dobrze się przygotowali. Mieli coś do udowodnienia i dużo motywacji, żeby powalczyć w tym pucharze - podsumował przewodniczący Komitetu Technicznego Piłki Wodnej PZP Ignacy Stępiński. - Pewniak, czyli Polonia Bytom, skończył na trzecim miejscu. Zobaczymy czy wyciągną właściwe wnioski, bo przecież prowadzą w lidze. Oczekiwanie na drugą część sezonu Ekstraklasy rośnie. Wszyscy będą w większym napięciu oglądać te mecze – zauważył.

W meczu o 3. miejsce Polonia Bytom pokonała Alfę Gorzów Wielkopolski 10:7. Najlepszym bramkarzem Pucharu Polski został Jan Szabłowski z ŁSTW, który w finale spisał się rewelacyjnie, a w jednym z kluczowych momentów w trzeciej kwarcie obronił rzut karny egzekwowany przez Czuprynę. Z kolei królem strzelców, z dziesięcioma trafieniami, został reprezentujący gorzowską Alfę Grzegorz Cegielski.