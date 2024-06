Robert Lewandowski stanowczo o zachowaniu żony. Napastnik wytknął to Polakom bez zawahania, jasny przekaz

Wszyscy piłkarscy kibice odliczają dni do rozpoczęcia najważniejszego turnieju w tym roku, czyli Euro 2024. "Biało-Czerwoni" nie będą mieć łatwej przeprawy w grupie D, ponieważ czekają ich mocne batalie z reprezentacjami: Austrii, Francji oraz Holandii. Robert Lewandowski to bez wątpienia lider reprezentacji Polski i warto zaznaczyć, że napastnik nie będzie miał łatwo z resztą kadry przez wspomniane drużyny w fazie grupowej. Większość fanów nie ma wymagań do reprezentacji Polski, jednak warto zaznaczyć, że regulamin rozgrywek się zmienił i jest szansa awansu z grupy nawet z trzeciego miejsca, dlatego jest o co walczyć.

Ostatnio Lewandowski pojawił się w programie Moniki Olejnik "Kropka nad i", gdzie wypowiedział się na temat Jurgena Kloppa, a także wspomniał o hejcie.

Robert Lewandowski wprost o hobby swojej żony. Nie miał zamiaru się powstrzymywać

W programie "Kropka nad i" "Lewy" został zapytany o hobby Anny, która zaczęła tańczyć bachatę. Napastnik bez zastanowienia wypowiedział się na ten temat zaznaczając ważną kwestię. - Kultura Hiszpanów jest inna i oczywiście, jak mieszka się w Polsce, jak nie ma się wiedzy i obycia, to trochę się patrzy zero-jedynkowo [...] Nie jesteśmy narodem wyluzowanym, jesteśmy bardziej spiętym [...] ale gdzieś ten taniec też ćwiczyłem, brałem w tym udział. Ten taniec zarówno dla mnie, jak i dla Ani, był kolejnym krokiem w relacji, by odnaleźć coś, co wpłynie na nas jeszcze bardziej pozytywnie - przekazał 35-latek.