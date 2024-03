Rusza kolejny sezon niezwykłych lekcji WF przygotowanych przez Monikę Pyrek!

Absolutnie NIE-WIA-RY-GO-DNE, co zrobił Cristiano Ronaldo! To jest niewytłumaczalne [WIDEO]

W trakcie zajęć uczniowie korzystają z nowoczesnych urządzeń, które nie tylko sprawiają, że przez dwie godziny są niemal cały czas w ruchu, ale także dają im dużo frajdy. Do wyboru mają cały szereg aktywności, m.in. symulatory jazdy na nartach i rowerze, refleksomierze, ergometry wioślarskie czy świetne ścianki wspinaczkowe.

– Nasz program kierujemy do uczniów szkół podstawowych z klas od czwartej do ósmej. Od 2017 roku zapraszamy do udziału dzieci z całej Polski i pokazujemy, w jaki sposób można zachęcić młodych ludzi do aktywności przez wykorzystanie nowych technologii. Choćby jazda na rowerze, która, dzięki wielkiemu ekranowi, przypomina udział w największych kolarskich wyścigach może skutecznie zachęcić dzieci do częstej jazdy na rowerze. A takich urządzeń mamy znacznie więcej, bo promujemy różnorodne dyscypliny i pokazujemy, że każdy może znaleźć w sporcie coś dla siebie. Unikamy rywalizacji i nie nakładamy na dzieciaki presji wyniku. Oczywiście zachęcamy do poprawiania swoich osiągnięć, ale bez porównywania się z innymi – mówi Monika Pyrek, wybitna przed laty polska lekkoatletka.

W tym roku „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” odbędą się w sześciu miejscowościach – Gorzowie Wielkopolskim (12 i 13 marca), Zielonej Górze (14 i 15 marca), Grudziądzu (20 marca), Chojnicach (21 i 22 marca), Polkowicach (8 i 9 kwietnia) oraz Kaźmierzu w powiecie szamotulskim (10 kwietnia). W sumie zatem ekipa Moniki Pyrek odwiedzi uczniów z pięciu województw – lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Jak zwykle Monice Pyrek podczas lekcji towarzyszyć będą gwiazdy sportu. Tradycyjnie całą trasę pokona wybitny polski kolarz torowy, trzykrotny olimpijczyk i wielokrotny medalista mistrzostw Europy Damian Zieliński, ale nie tylko. – Już dzisiaj możemy powiedzieć, że np. w Gorzowie Wielkopolskim medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro zapaśniczka Monika Michalik, a w Polkowicach w zajęciach wezmą udział mistrzynie Polski z koszykarskiej drużyny BC Polkowice i trener reprezentacji Polski Karol Kowalewski – dodaje pomysłodawczyni tych niezwykłych lekcji.

Alternatywne lekcje WF są częścią programu KINDER Joy of moving realizowanego przez Ferrero w ponad dwudziestu krajach na świecie, w tym od 2007 roku również w Polsce. Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja sportowa oraz promocja aktywnego stylu życia wśród młodego pokolenia i ich rodzin. Inicjatywna Ferrero odpowiada na trzy cele Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030, stworzonej przez ONZ: dobre zdrowie i jakość życia (3), dobra jakość edukacji (4) i partnerstwo na rzecz celów (17).

Partnerem tytularnym „KINDER Joy of moving Alternatywnych lekcji WF” jest Ferrero Polska Commercial, a zajęcia dofinansowane są z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wspierane przez lokalne samorządy. Honorowy patronat nad programem objęły Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polski Komitet Olimpijski, a partnerem motoryzacyjnym jest Ssang Yong Polmotor.